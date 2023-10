Eesti jääb rühmvõimlemise MM-ilt kõrvale, sest Venemaa osaleb

Kalevi spordihallis peeti laupäeval Eesti meistrivõistlusi iluvõimlemise rühmkavades ja rühmvõimlemise vahendikavades. Meie parematele rühmvõimlemise rühmadele sai sellega ka hooaeg läbi, sest maailmameistrivõistlustele Kasahstani Eesti rühmad ei sõida, kuna korraldajad lubavad vaibale ka Venemaa ja Valgevene võimlejad.

Tartu rütmika klubi rühmal Siidisabad jäi eelmise aasta MM-il medalist puudu vaid 0,05 punkti. Rühma juhendav Liisel Perlin ütles, et MM-ilt eemale jäämine teeb haiget, aga võimlemisliidu langetatud otsusega ollakse nõus.

"Kui mõelda tüdrukutele, siis kindlasti ei tundu see õige ja väga kahju on," ütles ta ERR-ile. "Meil on kahju, et tüdrukute potentsiaal jääb kasutamata, aga suures pildis saame absoluutselt aru, miks see nii on. Suures pildis on ka lapsed ja lapsevanemad seda meelt, et see otsus on õige."

Järgmisel aastal on rühmvõimlemise maailmameistrivõistluste korraldajaks Eesti ja medaleid jagatakse 22.-24. novembril Tartus. Kui Ukraina sõda ka siis jätkub, ei pääse agressorriikide rühmad Eestisse võistlema. Ohtu, et MM seetõttu Eestilt ära võetakse, võimlemisliidu juhatuse liikme Lea Kriibi sõnul pole.

"Rahvusvaheline alaliit on täiesti teadlik sellest olukorrast, et Eesti ei luba võistlema agressorriigi sportlasi ja on andnud korraldavatele riikidele vabad käed," lausus Kriibi. "See on iga riigi enda otsus ja 20 aasta jooksul ei ole rahvusvaheline organisatsioon võtnud mitte kelleltki korraldusõigust ära."

Koduse MM-iga paneb juba juuniorideklassist alates rahvusvahelises konkurentsis häid tulemusi saavutanud Siidisabade rühm punkti pikale koostööle.

"Kuna see tuleb meie viimane MM, siis tahame kõik välja panna ja kodupublikule näidata, milleks tegelikult võimelised oleme ja mida terve oma võimlemiskarjääri õppinud oleme," lausus rühma kapten Maria Terep.

Hooaja viimasel maailma karika etapil Itaalias sai Siidisabade rühm viienda koha 20 rühma konkurentsis, teenides esituste eest hooaja kõige kõrgemad punktid. Tipus olevatele Soome rühmadele aina lähemale jõudmine rõõmustas väga Siidisabade kaptenit.

"Mulle läks väga hinge, et Soome rühmadele oleme nii järele jõudnud," lausus Terep. "Varem olid nad meist punktidega rohkem ees. Aga viimasel maailma karika etapil olime ka paarist rühmast eespool, minu meelest on see väga võimas tulemus."

Tänavuste Euroopa meistrivõistluste neljas rühm hakkab väikese puhkuse järel valmistuma koduseks MM-iks.

"See on tõesti meie suurim eesmärk ja motivaator trennides," lausus Perlin. "See viimane pingutus, mille poole tüdrukud püüdlevad - paraku on meistriklass nii kaugel, et varsti tuleb hakata vahendeid kokku pakkima ja varna riputama. See on meile kõigile suur viimane pingutus ja eesmärk."