Perez manitses Mehhiko publikut: rajal juhtuv peaks jääma rajale

Eelmisel etapil Austinis karjusid suuresti mehhiklastest vormel-1 fännid maha võidumees Max Verstappeni (Red Bull) ja hüüdsid selle asemel "Checo! Checo!" ehk tema tiimikaaslase Perezi hüüdnime. Või toetasid ka Lewis Hamiltoni (Mercedes).

33-aastase Perezi hooaeg ei ole kulgenud päris soovitult. Kui Verstappeni nimel on juba 15 etapivõitu, siis mehhiklane pole pärast esikohta aprillis Bakuus võidurõõmu tunda saanud ja viimastel etappidel on ta hädas õige kiiruse leidmisega.

Mehhiko GP eel pani Perez poolehoidjatele südamele, et kõigest hoolimata näidataks austust ka Verstappeni suhtes. Selle tarvis rõhutas ta ka ühismeedia teemaviidet #racepect, mis on kalambuur sõnadest race ehk võistlus ja respect ehk austus.

"Ma arvan, et selle sõnumi edastamine on oluline, kuna meediale meeldib konstrueerida sõitjate rivaalitsemist väljaspool ringrada," lausus Perez koduse etapi eel ajakirjanikele.

"Me oleme suur spordiala, suurepärane eeskuju paljudele noortele põlvkondadele ja peaksime keskenduma lihtsalt sportlikule poolele. Mis iganes rajal ka juhtub, see peaks sinna jäämagi ning see on parim sõnum, mida saame riigina ülejäänud maailmale edastada."

Kuigi Verstappen ei saanud Texases kõige soojema vastuvõtu osaliseks, siis ta sellest probleemi ei tekitanud.

"Checo ja mina saame väga hästi läbi. Ma ei usu, et meil on rivaliteet. Loomulikult üritab võidusõitja olla alati esimene või kiirem, aga austame üksteist ja üksteise esitusi väga," lausus hollandlane.

"Oma lemmiksõitja toetamine on hea, kuid pead austama ka võistlust. See ei kehti vaid meie spordiala kohta, see on suurem probleem, millele tuleb tähelepanu pöörata ja selle kohta teadlikkust tõsta."

Vormel-1 sarjas jääb tänavu sõita veel neli etappi. 466 punktiga liidrikohal asuv Verstappen on juba MM-tiitli kindlustanud. 240 punktiga teisel kohal olev Perez peab oma positsiooni pärast veel võitlema, kuna konkurendid eesotsas Hamiltoniga (201) ei ole ohutus kauguses.