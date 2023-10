Islandi olümpiahõbe: Patrail on suurepärane käsipallur ja väga tore inimene

Käsipalli eurosarjas Põlva Serviti konkurentsist lülitanud Islandi klubi Reykjaviki Valuri koosseisus külastas Eestist nädalavahetusel islandlasest olümpiahõbe Björgvin Gustavsson. Väravavahi sõnul on väikeriigi edu pant kirg ja pühendumus.

38-aastase Björgvin Pall Gustavssoni kvaliteet tekitas Põlva palluritele raskusi mõlemas Mesikäpa hallis toimunud kohtumises. 193 sentimeetri pikkune mees, oma ala maailma tipp, kaitseb karjääri loojangul kodumaa meeskonna Valuri väravat. Tegelikult on tema roll klubis suuremgi.

"Töötan ka abitreenerina. Minu ülesandeks on kaitsjate juhendamine. Vanust ja kogemust on mul omajagu, seega on hea oma kogemusi kaitsemängijatega jagada," lausus ta ERR-ile.

Aastate jooksul on Gustavsson mänginud Saksamaal, Šveitsis, Taanis ja muidugi kodumaal. Aastatel 2009-2011 kuulus ta koos Mait Patrailiga Schaffhauseni Kadettenisse. Põlvast pärit Patraili jaoks oli tegemist karjääri esimese välisklubiga.

"Schaffhausenis mängides oli Mait üks mu parimaid sõpru," meenutas Islandi koondises enam kui 250 mängu pidanud mees. "Ta on suurepärane käsipallur ja ka väga tore inimene. Ta käis ka mu pulmas, mis ütleb tema kohta nii mõndagi."

"Väga-väga tore oli siia Põlvasse tulla. Nii kena linn. Ilm on siin natuke nagu Islandil, aga Maidu pilt seina peal tegi kohe sisse sooja tunde."

Gustavssoni saavutustereas tõuseb eriliselt esile Islandi koondisega 2008. aastal Pekingis võidetud olümpiahõbe. Kuigi möödunud on 15 aastat, tasub jätkuvalt küsida, mis tegi võimalikuks, et vähem kui 400 000 elanikuga riik suutis pallimängualal olümpiafinaali jõuda.

"Meie koondisel oli eriline iseloom. Meil oli kirge meie enda meeskonna ja riigi suhtes," vastas Gustavsson. "Toona olin veel väga nooruke ning liitusin suurepärase tiimiga - Olafur Stefansson ja Gudjon Sigurdsson mängisid meil."

"Hea meeskond, suured isiksused," lisas ta. "Kõik need mängijad on tänapäeval treeneriks saanud. Stefansson Erlangenis, Sigurdsson Gummersbachis. Käsipall on neil nii peas kui südames."

Gustavssoni koduklubi jätkab tugevuselt kolmandas eurosarjas nüüd 32 tugevama hulgas.