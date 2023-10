Kristin Tattar: pärast eelmist hooaega mõtlesin, et enam paremaks minna ei saa

Kristin, palju õnne! Tulid tänavu teist korda maailmameistriks. Sportlased alati ütlevad, tiitlit on raskem kaitsta kui esimest korda võita. Kas teine MM-tiitel on sinu jaoks kuidagi ägedam kui esimene?

Teine MM-tiitel oli kindlasti teistmoodi, seda oli kohe tunda. Juba MM-ile minnes oli kogu energia teistsugune. Suur töö oli tehtud, MM-tiitel eelmisest aastast saavutatud, et sain mängurõõmu rohkem nautida. Samas, kui turniir jõudis nii kaugele, et teine tiitel oli käeulatuses, siis tulid pinged peale. Nälg oli eelmisel aastal suurem, aga tänavu oli teistsugune pinge. Aga teist tiitlit oli väga magus võita.

Kas nüüd sinu isu kasvas veelgi?

Ma ei tea isegi, mida öelda. Pärast eelmist hooaega mõtlesin, et enam paremaks minna ei saa. Et kuidagi raske on, konkurents on kõva ja kuidas ma ikka hakkama saan. Aga tänavune hooaeg tõestas, et saab paremini. Pani kuidagi suuremalt unistama, et see lagi ei tule ette. Alati on potentsiaali millekski enamaks, nii et arvan, et mul tuleb veel lennukamalt unistada.

Võimalik, et sa ise oled neid hetki oma karjääris rohkem näinud, aga suurem publik märkas sinu esimest kõhklusmomenti suvel Tallinnas toimunud EM-il. Viimasel ajal on sul mõned sellised hetked veel olnud. Kas see on sinu jaoks ebatavaline või on see lihtsalt üks osa sportlase elust?

Eks ma ise olin ka harjunud sellega, et olin sõiduvees. Kogu aeg läks üha paremini, olin järjepidev, vigu sisse ei tulnud ja ühel hetkel mõtlesin, et ongi nii lihtne. Tegelikult reaalsus on see, et mina olen ka inimene ega pole robot, kes ei eksi. Hooaja lõpus olen selliste väljakutsetega silmitsi seisnud, aga pigem olen nende olukordadega hästi hakkama saanud. Isegi kui tuli rabedamaid hetki ette, suutsin nendest võidukalt läbi tulla.

Sinu viimane postitus sotsiaalmeedias oli üpris emotsionaalne. Sa tunnistasid, et viimasel võistlustel võitlesid raskustega ja oli keeruline. Mis annab sulle jõudu?

Mulle annab jõudu mõte sellest, miks ma üldse mängima hakkasin. Mul oli siiras soov kettagolfi nautida. See edu, mis on sellega kaasnenud, on lihtsalt boonus. Ma ei osanud seda ette kujutada. Sellistel hetkedel üritan endale meelde tuletada, miks ma selle spordialaga üldse tegelen ja ma arvan, et see teeb spordi huvitavaks. Kui kogu aeg läheks nii nagu ette kujutad, siis oleks igav.

Mis sind nüüd ees ootab?

Mul on plaanis kolm-neli kuud puhata. Vahepeal sõidan välismaale treeninglaagrisse, kuid ühtegi võistlust ma enne märtsikuud ei tee.