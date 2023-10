Kullamäe hiilgemängust: see annab eneseusku ja näitab, et olen õigel teel

Kullamäe tegi laupäeva õhtul oma Hispaania-karjääri vägevaima partii, kui viskas Bilbao eest 94:93 võidumängus Granada üle juba avapoolajal 21 punkti. Lõpusireeniks jäi Eesti koondislase arvele 33 silma, neli lauapalli, üks resultatiivne sööt ja vaheltlõige. Esmaspäeval valiti Kullamäe ühtlasi vooru parimaks mängijaks.

"Eks see on ikka meeldiv kompliment," tõdes Kullamäe intervjuus ERR-ile. "Võib-olla isegi üllatav, et kohe hooaja alguses selline asi saada. Teeb tuju heaks ja näitab, et ajan õiget asja. Eks ma näen selle nimel iga päev ka palju vaeva ja on tore näha, et see töö tasub ära. Hooaeg on aga alles nii alguses, töö ei ole veel tehtud."

Kullamäe sõnul äratas tema suur mäng ka kohaliku meedia tähelepanu, aga sellest ei saa end segada lasta. "Olen pidanud hispaania keeles erinevaid intervjuusid andma nii raadiosaadetele kui ajakirjanikele. Eks ta tähelepanu sai, aga mul on kava nii tihe, et selle peale ei saa väga mõelda. Peamine oli see, et mängu võitsime: individuaalne statistika jääb paberile ja on tore, aga tähtis on ikkagi võit. Peatreener ütles pärast mängu, et tubli mäng, aga töö ei ole tehtud. Mänge tuleb nii palju peale, et tuleb juba järgmisele keskenduda," sõnas tagamängija.

Granada ridades jooksis Kullamäe vastu väljakule koondisekaaslane Artur Konontšuk, Bilbaost kaugele ei jää ka Vitoria-Gasteiz, kus teenivad leiba Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste. Hispaania kõrgliiga on Euroopa tugevaim koduliiga, esiliigas mängivad veel ka Siim-Sander Vene ja Jaan Puidet.

"Liiga on väga ühtlane. Mina isiklikult vaatan nädal korraga, kõik võivad kõiki võita ja olgugi, et Arturi võistkond pole veel ühtegi võitu saanud, neil ikkagi kvaliteeti on," tõdes Kullamäe. "Hispaania liiga on tugev liiga, igaks mänguks peab maksimaalselt valmis olema. Neli võitu ja üks kaotus on väga okei algus, oleme tasavägised lõpud enda kasuks kallutanud ja kõik toimib. Meiesuguse võistkonna jaoks on see hea algus, nüüd tulevad rasked mängud, saame enda taseme kohta võib-olla rohkem teada."

24-aastase Kullamäe sõnul aitab vägev skooriõhtu kindlasti kaasa ka enesekindlusele. Hispaanias mängis ta ka aastatel 2020-22, aga kui Palma eest tegi ta esiliigas väga korralikke partiisid, siis esimesel katsel kõrgliigas pani Burgose meeskond ta keerulisse olukorda.

"Mul on pikemalt olnud soov ennast Hispaania meistriliiga tasemel tõestada ja ennast proovile panna. Tore, kui sellised õnnestumised tulevad. See annab kindlasti eneseusku ja motivatsiooni juurde, et trennides igapäevaselt pingutada. See näitab, et teen õiget asja, õnnestumised on siin liigas võimalikud ning olen õigel teel," kinnitas Kullamäe. "Praegu treener usaldab, asjad on okeilt välja tulnud. Nagu ma ütlesin: see on alles hooaja algus ja pikk tee on veel ees."

Pärast esimest Hispaania-katset veetis Kullamäe eelmise hooaja Leedu kõrgliigas Panevežyse Lietkabelises, kus tema treeneriks oli endine Serbia koondislane Nenad Canak. Lietkabelisega tuli tagamängija Leedus kolmandaks ning sai väärtuslikke kogemusi ka eurosarjas EuroCup.

"Leedus mängida ühe Euroopa tipptreeneri käe all, igapäevaselt tema nõudmistega toime tulla - see kõik aitas kaasa ja ladus põhja, et üldse Hispaania liigas toime tulla. Praegu näib, et asjad sujuvad," sõnas Kullamäe. "Mul on hoopis teistsugune roll kui on olnud viimased poolteist aastat. Leedus ja Eesti koondises mängin teistsuguse koha peal, siin võistkonnas on mu roll punkte visata, pean viskava tagamängijana korvi ohustama, kas läbimurretega või kaugvisetega. Treener ootab, et mängiksin agressiivselt ja üritaksin skoorida," iseloomustas Kullamäe oma mängu.