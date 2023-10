Vägeva publiku toel neljandaks tulnud Kullas: Eesti on päris hästi pildis

MXGP klassi kvalifikatsioonisõidus sai Tanel Leok 19. ning MX2 klassis Jörgen-Matthias Talviku 14. koha, mis tähendas, et Harri Kullas pidi päeva lõpetanud Open klassis tegema võimsa tulemuse, et Eesti pühapäevasesse finaali aidata. Nii ka läks: tugeva stardi järel esikolmikusse kerkinud Kullas lõpetas neljandana, mis andis Eestile kokkuvõttes 11. positsiooni ja koha pühapäevases finaalis.

"Start oli ülisuper. Sain päris hästi esimesse kurvi, olin suhteliselt ees. Ma teadsin, et pean pingutama, proovisin suruda veel sissepoole, stardis olin äkki isegi kolmas ja suutsin USA omadest kohe esimesel ringil mööduda," rääkis Kullas ERR-ile.

"Teisena proovisin kaks-kolm ringi suruda ikka, et saaks eest minema ja vahe sisse, et tavaliselt TOP5 on selline rahulik. Igal pool oli natuke momente, aga ühesõnaga: lõpp hea, kõik hea. Neljas koht on ülisuper, sellega saame kindlasti peale ja head emotsioonid on kindlasti. Selles suhtes oli hea vaba sõit, et sai ees sõita, ei pidanud võitlema, riske võtma," lisas ta.

Kullase sõnul arvasid nad pärast kahte sõitu, et kui ta esikümnesse ei tule, ei pääse Eesti kvalifikatsioonist edasi. "Neljas koht oli vägagi piisav. 11. koht on hea; isa lootis küll esikümmet, aga peaasi, et saime peale. Pühapäeval see üks koht siia-sinna stardis, kõige tähtsam on, et oleme sõitudes peal, saame nautida ning endast parima anda, et äkki TOP10-sse saada."

"Rahvuste krossil võib juhtuda igasugu asju, erinevad riigid on kohal, hästi palju häid sõitjaid. Juba täna oli näha, et osad katkestused ja kukkumised tekivad, kuna teine sõitja läheb hiljem puki taha. Rahvuste kross on nii ootamatu. Pingeid ei pane tulemuse peale. Eesti on nii väike riik, meil on nii vähe inimesi võrreldes teiste riikidega siin. Et kui mõtleme Eesti versus USA, oleme päris hästi ikka pildis," tõdes Kullas.

Kullase sõnul on Ernees ligi poolesaja tuhande inimese ees võistlemine võimsaks elamuseks. "Kui prantslane juhtis ja ma olin teine, siis seda kisa oli nii kuulda. Proovisin ka sellest energiat võtta, et saaks temaga koos minna ja ma ei sõitnud temast mööda, et rahvas oleks ka rahul," naeris Kullas. "Aga ei, rahvas elab hullult kaasa, prantslane on päris korralik fännirahvas. Ernee on üks kõige kõvemaid Rahvuste krossi elamusi. Hea tunne on siin sõita!"