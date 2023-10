Jörgen-Matthias Talviku liitub USA tiimiga

Hooaja keskpaigaks raskest vigastusest taastunud Jörgen-Matthias Talviku näitas tänavu häid esitusi nii Briti meistrivõistluste kui ka maailmameistrivõistluste sarja etappidel ning pani ilusa punkti Rahvuste krossiga. Nüüd astub ta aga karjääris järgmise olulise sammu, kui suundub Ameerikasse, kus liitub Kansases tegutseva tiimi Creo Racinguga.

"Mul on plaan 16. oktoobril lennata Ameerika poole koos oma parima sõbraga Marekiga, kes on mul ka mehaanik ja tuleb Eestist kaasa, et ma ei pea päris üksi Ameerikas elama. Novembri algul algab meil Arena krossisari, see on siis superkrossi alamsari. See on plaanis kaasa teha, see lõpeb jaanuari lõpus. Veebruaris plaanis juba õigest superkrossist osa võtta," tutvustas Talviku tulevikuplaane. "Kuna see aasta käisin vaatamas seda Ameerika superkrossi ja sain välikrossi sõita, siis jäin silma seal ja tiim võttis ühendust ja nad olid huvitatud. Kuskilt tuleb alustada ja selline väike tiim, kus pinget ka kohe esimeseks aastaks peale ei panda, oleks mulle hea hüppelaud."

Uus tiim ise ütleb, et 20-aastane Talviku on kõige talendikam sportlane, kellega nad on koostööd teinud. "Nad just tõid seda välja, et hästi head esimesed ringid on mul. Ma olen päris agressiivne selle kohapealt. Ja üldse stiili tõid välja, et ma võiks superkrossis päris sobilik sõitja olla. Nüüd viimasel ajal on nad ka päris palju kirjutanud ja Rahvuste kross läks neile väga hinge kindlasti," avaldas Talviku. "Nad ütlevad, et väidetavalt nii professionaalset sõitjat neil pole veel tiimis olnud. Nüüd on seal veel üks Kanada sõitja ja üks ameeriklane veel kõrval. Ja siis loodame sellest tiimist jätkuks saada ka USA välikrossi klubi, suve ajaks endale mingi tiim leida."

31-aastane Harri Kullas, kes viimastel aastatel Briti motokrossi meistrivõistlustel häid tulemusi näidanud ning tänavu seal MX1 klassis hooaja kokkuvõttes kolmandaks tuli, unistab samuti täishooajast Ameerikas. Tänavu tegi ta seal kaasa kolm etappi. "Kõik on lahtine. Kahjuks USA-s kõik tiimid on täis, MM-il on päris täis. Inglismaal mu tiim lõpetab, aga ülejäänud tiimid on täis. Hetkel olen töötu, eks nüüd tuleb hakata mõtlema, kuhu me edasi läheme," sõnas Kullas. "Eesmärk oleks Ameerikas veel mõni hooaeg kaasa teha, seal läks päris hästi ja ma usun, et rajad sobivad mulle päris hästi. Eks vaatame ja töötame selle nimel ja äkki kuidagi veel suudaks ennast suruda kuskile sinna tiimi."