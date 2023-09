Roglic: lahkun hooaja järel Jumbo-Vismast

Kolmel korral Hispaania velotuuri võitnud ja tänavu Itaalia velotuuril võidutsenud sloveen Primož Roglic kinnitas laupäeval, et lahkub käimasoleva hooaja järel Jumbo-Visma meeskonnast.

Roglic kinnitas laupäeval Giro dell'Emilia ühepäevasõidu eel, et lahkub selle hooaja järel Jumbo-Visma meeskonnast, kellega ta 2016. aastast koostööd teinud on.

"Ma saan kinnitada, et lahkun meeskonnast, aga tahame kõiki detaile jagada siis, kui mu sõidud sel hooajal sõidetud saavad," ütles sloveen. "Ma olen siin, et võistelda. Olen keskendunud võidule ja astume siis järgmised sammud."

Portaal Cyclingnews kirjutas, et Roglici leping meeskonnaga kehtib kuni järgmise hooaja lõpuni, kuid sloveeni on juba hakatud seostama teiste meeskondadega. Kuulujutud levisid veelgi, kui selgus, et Jumbo-Visma ja Soudal-QuickStep võivad järgmisest hooajast jõud ühendada.

Jumbo-Visma meeskond teenis sel aastal esikoha kõigil kolmel suurtuuril. Jonas Vingegaard võidutses teist aastat järjest Prantsusmaal, Roglic teenis Itaalias enda esimese võidu ning Hispaanias lõpetasid Roglic ja Vingegaard tiimikaaslase Sepp Kussi järel esikolmikus.

Potentsiaalne ühinemine Soudal-QuickStepiga tähendaks ühtlasi veel seda, et Remco Evenepoel peaks nende kolme tuurivõitja sekka mahtuma, mistõttu on Roglici nime hakatud seostama pea kõikide teiste meeskondadega.

Roglic peab enda hooaja viimase võistluse järgmisel laupäeval.