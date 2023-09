100 spordihetke | Kolmikhüppe olümpiavõitja Jaak Uudmäe

1980. aasta Moskva olümpia tekitas Eestis erinevaid tundeid. Nende hulgas ka see, mida eestlastena saame kogeda harva ja kui oleme tundnud, siis ei unusta – eestlase olümpiavõidu tunne.

Toonane Nõukogude Liidu spordisüsteem lootis, et venelaste kolmekordne olümpiavõitja Viktor Sanejev võtab siit oma neljanda kulla. Brasiillane Joao Carlos de Oliveira oli samuti supervormis, aga Uudmäel olid omad plaanid. Uudmäe tuli, nägi ja hüppas ning Eesti Raadio reportaaž kõlas sel hetkel justkui koorilaul.

Viimane hüpe jäi Sanejevi teha, aga Jaak Uudmäe kulda ta ohustada ei suutnud. Kuigi, tundes nõukogude spordisüsteemi toimimist, oli eestlasel ärevus sees.

Nii sai Jaak Uudmäe olümpiakulla ja numbrid 17.35 on alatiseks kuldselt Eesti spordiloos. Kuld tuli küll punariiginime alt, aga see oli Eesti kuldmedal Eestile. Olümpiavõitja Jaak Uudmäe oli ja on üks meie hulgast – siiras, lihtne ja krutskitega.