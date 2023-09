Tartu uus juhendaja: treener ei ole kunagi rahul, aga liigume õiges suunas

Tartu suutis vahepeal 13-punktiliseks kärisenud edu viimasel veerandajal kahandada minimaalseks ning neil avanes viimastel minutitel ka võimalus juhtima minna, aga otsustavaks sai Kristjan Kitsingu tabav kaugvise poolteist minutit enne mängu lõppu.

"Tahan kõigepealt õnnitleda Kalev/Cramot. Kahjuks ei saabunud me sellele mängule oma parimas vormis, sest meil on kaks väga tähtsat mängijat [Rain Veideman ja Rinalds Malmanis] puudu. Üldiselt mängisime korraliku mängu, aga pallikaotused ja lauavõitlus tegi meile haiget," rääkis ERR-ile Tartu peatreener Gundars Vetra. "Andsime neile liiga palju ründelaudu, teised visked murravad sind veidi psühholoogiliselt ja annavad vastastele enesekindlust. Mängu lõpus oli meil veel võimalusi ja poisid tegid hea avamängu."

"Treener ei ole kunagi rahul, asi võiks olla hullem ja parem. Liigume õiges suunas, mängijad näevad trennis vaeva ja nad kõik tahavad järgmisele tasemele areneda. Treenerina olen praegu nende tööeetikaga rahul ja loodetavasti areneme mängust mängu," lisas Vetra.

BC Kalev/Cramo peatreeneri Heiko Rannula sõnul oli tegemist tüüpilise hooaja alguse mänguga, kus vastast hoiti mängus oma eksimustega. "Tartu oli tubli, nad olid füüsilised, aga tänane õhustik... olime ehk liiga elevil ja ei suutnud edu kontrollida. On, mida üle vaadata," sõnas Kalev/Cramo juhendaja.

"Üks asi ongi trennis: trennis toimivad asjad alati paremini, mängus oli näha, et pingelistel momentidel on üksteise mõistmist veel puudu. See asi peab olema paremini kontrolli all. Just selliseid mänge ongi vaja, septembris ei saa keegi öelda, et asjad on ideaalses korras," lisas Rannula.

Kalev/Cramo peab järgmise mängu juba esmaspäeval, kui kohtub Türgis Meistrite liiga eelturniiri raames Rootsi meeskonnaga Norrköping Dolphins.