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Rooba: Eesti hokikoondises on sügavust, mida varem pole olnud

Eesti koondis
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti koondis

Eesti meeste jäähokikoondis jätkas Tallinnas toimuvat Euroopa Rahvuste karikaturniiri võidukalt, alistades teises mängus Rumeenia 4:1.

Avamängus Hispaaniast üle sõitnud Eesti koondis pidas kodusel turniiril Rumeeniaga maha tasavägise lahingu, aga rebis otsustava kolmandikuga eest ning vormistas 4:1 (0:0, 1:1, 3:1) võidu, millega kindlustati sisuliselt turniiri võit.

"Väga võrdne mäng! Kõik väravad olid erinevatest olukordadest, vastane lõi meile ülekaalust ja me lõime kolm ülekaalust, viimane tühja. Näitab, et oli võrdne mäng," rääkis neli väravasöötu jaganud kapten Robert Rooba.

Eesti koondis tegi võrreldes Hispaania kohtumisega koosseisus ohtralt vahetusi, Rooba hinnangul on säärane rotatsioon väga positiivne. "See näitab, et meil on sügavust. See on midagi, mida meil kunagi varem ei olnud. Mängijad, kes uue energiaga sisse tulid, andsid meile palju abi," sõnas kapten.

Eesti eest said nii David Timofejev kui ka Nikita Puzakov kirja kaks väravat, mõlemad mehed said oma arvele ka ühe väravasöödu. "Raske mäng oli. Kõik tegid oma asju, selle pärast võitsime!" ütles Puzakov.

Eesti kohtub laupäeval veel Leeduga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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