Kvalifikatsioonis õnnetusse sattunud Stroll põhisõidus ei stardi

Stroll sõitis kvalifikatsiooni esimese sessiooni lõpus viimases kurvis kõvasti vastu rajabarjääri, kuid suutis pärast rasket kokkupõrget siiski ise lõhkisest võistlusautost välja ronida. Pärast sõitu viidi kanadalane kohalikku haiglasse, kuid tõsiseid vigastusi seal ei avastatud.

Aston Martini meeskond teatas, et Stroll pühapäeval kaasa ei tee. "Terve meeskond tunneb kergendust, et Lance suutis pärast õnnetust autost välja tulla," teatas Aston Martin.

"Kuid suure õnnetuse tagajärjed annavad ikkagi tunda. Meie prioriteet on see, et ta taastuks täielikult. Oleme koos otsustanud, et ta jääb tänasest põhisõidust kõrvale ja keskendub järgmise nädalavahetuse Jaapani GP-ks," lisas meeskond.

Singapuri kvalifikatsiooni kiireim oli Carlos Sainz (Ferrari), kes edestas George Russellit (Mercedes) 0,072 sekundiga ning kolmandana lõpetanud Charles Leclerci (Ferrari) 0,079 sekundiga. Max Verstappen (Red Bull) oli laupäeval liimist lahti ja alustab põhisõitu 11. kohalt.

Singapuri GP põhisõit algab pühapäeval kell 15.00.