Drell sõlmis Chicago Bullsiga treeninglaagriks lepingu

Kuuekordne NBA meisterklubi Chicago Bulls teatas teisipäeva õhtul, et on eestlase oktoobris algavaks treeninglaagriks lepingu all saanud.

Drell viskas eelmisel hooajal NBA arenguliigas 30 mänguga keskmiselt 11,6 punkti, haaras 5,9 lauapalli, jagas 2,5 resultatiivset söötu ning tegi 1,2 vaheltlõiget. Eestlane tabas väljakult 47,2-protsendilise täpsusega, kaugelt oli tabavusprotsent 33,3.

Sel suvel mängis Drell ka Chicago Bullsi NBA suveliiga meeskonnas, kus viibis väljakul keskmiselt 18 minutit, viskas keskmiselt 7,0 punkti, võttis 4,2 lauapalli ja jagas 1,4 resultatiivset söötu.

Bullsi treeninglaager algab 3. oktoobril ning leiab aset Tennessee osariigis Nashville'is. Esimene eelhooaja mäng on 8. oktoobril.