Harri Kullas võitis Briti meistrivõistluste viimase etapi

Kullas alustas nädalavahetust ajasõidu teise kohaga. 0,8 sekundiga suutis meie meest edestada Conrad Mewse, kolmanda aja sõitis välja Josh Gilbert.

Esimeses võistlussõidus võttis Kullas sisse teise koha Gilberti seljataga, kolmas oli itaallane Ivo Monticelli ja neljas Mewse. Mewse möödus üsna pea Monticellist ja tavapärane kolmik oligi taas sõitu juhatamas. Kullas survestas Gilbertit pool sõita ja seejärel õnnestuski meie mehel esikohale tõusta. Liidrikohta Kullas enam käest ei andnud. Gilbert lõpetas sõidu teisena ja Mewse kolmandana.

Teist sõitu asus juhtima Mewse ja Kullas võttis sisse taas teise koha. Harri püsis kogu sõidu liidri seljataga, kuid mööduda sel korral ei õnnestunud ja Kullas tuli Mewse seljataga finišisse teisena. Kolmanda koha võitlus käis Monticelli ja Gilberti vahel ja sealt tuli võitjana välja Gilbert.

Etapi kokkuvõttes teenis Kullas 47 punktiga esikoha, teine oli 45 punktiga Mewse ja kolmas 42 punktiga Gilbert. Samad mehed moodustasid hooaja kokkuvõttes ka MX1 klassi esikolmiku. Briti meistriks tuli 303 punktiga Mewse, teise koha sai 275 punktiga Gilbert ja kolmanda koha 272 punktiga Kullas.

"Hea on lõpetada hooaega ilusa tulemusega. Rada on kõvasti muudetud võrreldes selle ajaga, kui ma siin viimati sõitsin, nautisin siin sõitmist väga," lausus Kullas. "Sellel aastal siis kolmas koht. Võitsin esimese ja viimase etapi, hooaja keskel oli keerulisem. Läks natuke aega, et uue tsikliga õiged seaded leida. Järgmisena teen kaasa Inglismaa MM-etapil Matterley Basinis."

MX2 klassi ajasõidus näitas Jörgen-Matthias Talviku neljandat ringiaega. Kiireim oli Tommy Searle, teise aja sai Elliot Banks Browne ja kolmanda aja Billy Askew.

Avasõidus sai Talviku stardist minema kolmandana, kuid peagi ta kukkus porisel rajal ja see rikkus tal kogu ülejäänud sõidu ära. Lõpuks ei suutnudki Jörgen-Matthias paremat kui 13. koht. Esikoha teenis Searle, teine oli Banks-Browne ja kolmas Dylan Walsh.

Ka teist sõitu alustas Talviku korraliku stardiga, kuid taas tuli ette kukkumine ja seejärel tema tsikkel enam käima ei läinud ning sõit tuli pooleli jätta. Searle oli ka teises sõidus võitmatu, teisena lõpetas Isak Gifting ja kolmandana Jack Chambers.

Etapi kokkuvõttes sai Talviku kaheksa punktiga 19. koha. Etapivõit läks 50 punktiga Searlele, teine oli 38 punktiga Walsh ja kolmas 36 punktiga Banks Browne. Hooaja kokkuvõttes tuli Talviku 114 punktiga üheksandale kohale. Briti meistriks krooniti 265 punktiga rootslane Gifting, teiseks tuli 223 punktiga Taylor Hammal ja kolmandaks 221 punktiga Banks Browne.

"Päev läks päris aia taha. Kvalifikatsiooni neljanda kohaga olin väga rahul ja ajad olid tihedad. Esimese sõidu olud olid päris mudased ja keerulised, aga sain kolmandana stardist minema," kommenteeris Talviku.

"Esimese täispika ringi lõpus kukkusin ja peale seda ei suutnud ennast kokku võtta ning kukkusin veel paar korda. Teine sõit olin kuues-seitsmes, kui korra kukkusin kurvis ja peale seda tsikkel enam tööle ei läinud. Arvatavasti taaskord probleemiks mootorratta aju."

"Rajaolud olid väga tehnilised ja jube kahju, et ei saanud areneda sellistest oludes, kuna kindlasti sellised tingimused ei ole minu tugevaimaks küljeks ja vajavad treenimist," jätkas Talviku.

"Vähemalt olen ühes tükis ja tuleb ikka positiivselt edasi rühkida! Kiirus on olemas ja on vaja leida see stabiilsus samuti. Tuleval nädalavahetusel võistlusi plaanis kaasa teha pole ning puhkame vaimu ja keha, sest graafik on väga tihe olnud ning võistlusi ja reisimist on juuli algusest saadik iga nädal olnud."