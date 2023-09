Noodla HC Tallinna noortele suurt sihti selleks aastaks ei sea

HC Tallinna eurosarjamäng Luksemburgi klubi Käerjengiga algas kohe tuliselt. Avapoolajal kasvatas kodumeeskond vahepeal edu ka üheksaväravaliseks, vaheajale suunduti kuueväravalises eduseisus. Teisel poolajal noore meeskonna hoog aga rauges, külalised tulid järele ja asusid kümme minutit enne lõppu korraks juhtimagi, lõpuks lepiti viiki 26:26.

"Esimesel poolajal oli meil natuke koduväljakuõnne, teatud aspektid olid meie kasuks, mis esimesel poolajal õnnestusid, teisel poolajal siin mõned postid... ütleme nii, et väike väsimus sai saatuslikuks," nentis Noodla. "Kutid peavad päris palju tööd tegema selliste suurte mängijate vastu. Vaikselt pressisime, pressisime, aga kõige tähtsam oli see, et täitsa lõpuni usuti, et saame hakkama, täitsa austus poiste vastu."

Suurem osa mängijatest õpib Martin Noodla käe all Audentese spordigümnaasiumis või on seda viimastel aastatel teinud. See oli ka üks põhjus, miks Noodla ise otsustas pakutud peatreeneritooli vastu võtta.

"Enamus käivad kaks aastat veel keskkoolis, tegelikult tahaks nendega kaks aastat veel hästi koos tööd teha ja kuskil peab see võistlusväljund olema," arutles Noodla. "Nad nagunii hommikuti istuvad mul trennides Audentese poole peal ja õhtul paneme siin võistkonna kokku. Töö kaudu suuremate saavutusteni."

Eurosarja kordusmäng peetakse järgmine nädal võõrsil. Balti liigas HC Tallinn tänavu ei mängi, ka koduses liigas ei taha Noodla noorukitele suurt sihti selleks aastaks seada.

"Iga mees, kes läheb, võitleb, see on põhiline. Väike klišee võib-olla, aga on teatud ülesanded, mis neile antakse, mida tuleb kogu aeg paremini teha. Loodame, et see kajastub hooaja lõpus ja step by step iga hooaeg edasi," lausus Noodla.