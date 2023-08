Tallinna Maratoni medaleid kaunistab Eesti rahvuslind

Tallinn on esimene Euroopa pealinn, kus rahvusvahelise spordisündmuse osavõtumedalid on tehtud kasutatud tarbeelektroonika jäätmetest. Unikaalsetel Tallinna Maratoni medalitel on Eesti Vabariigi 105-juubeliaastal kujutatud Eesti rahvuslindu suitsupääsukest.

Tallinna Maraton on tänavu pühendatud Eesti Vabariigi 105. juubeliaastale. Vaatemäng Pika Hermanni jalamil asuvas stardi-finišipaigas tõotab tulla ülev ning meeleolukas, sest Eesti suurimast rahvaspordisündmusest osavõtjad on rajale oodatud sinimustvalges riietuses ja kõik põhidistantside lõpetajad saavad finišis kaela ainulaadse osavõtumedali, kus sirutab tiibu armastatud Eesti rahvuslind suitsupääsuke.

Medali kujundanud Priit Verlin on silmnähtavalt rahul ja lausub, et Eesti suurima spordiürituse medal on läbi aegade üks kaunimaid, mis tema poolt kujundatud. "Igati Eesti juubeli vääriline ja haruldane meistriteos, mida osaleja saab uhkusega kaela riputada ning mälestusmeenena säilitada. Suitsupääsuke on kaunis, aga nõudlik motiiv, mistõttu on teda kujundustes suhteliselt vähe kasutatud. Lisaks Tallinna maratoni medalitele on üle kuuekümne aasta eestluse sümboliks olnud rahvuslindu kujutatud ka iga Eesti kodaniku isikut tõendaval dokumendil ning taasiseseisvunud Eesti Vabariigi kunagisel suurimal rahatähel viiesajakroonisel," loetleb Verlin suitsupääsukese motiivi kasutamist.

Tallinna maraton toimub 8.-10. septembril.