Eesti võrkpallikoondis pidi EM-il Serbia paremust tunnistama

Eesti läks kohtumise avageimis juhtima 1:0, 2:1 ja 3:2, aga Serbia vastas sellele viiepunktilise spurdiga ning enam tagasi ei vaadanud. Ülejäänud geimi hoidsid serblased viie-kuuepunktilist edu ning suurendasid lõpuks vahe üheksale silmale.

Teine geim oli sootuks tasavägisem ning kahepunktilisest edust enamat ei saavutanud kumbki. Märt Tammearu serviässa toel läks Eesti 19:17 ette, seisul 22:21 võitis Serbia kaks punkti järjest, Tammearu tõi siis tabloole viigi, aga geimi lõpus ei suutnud Eesti oma võimalusi ära kasutada ja pidi tunnistama vastaste 25:23 paremust.

Viimaseks jäänud vaatuses ei pääsenud Eesti enam kordagi juhtima, Serbia suurendas geimi keskel edu kuuele punktile ja läks ette 21:14. Eestlased teenisid siis järgmisest kümnest punktist kaheksa ja kahandasid vahe minimaalseks, aga enamaks koondis siiski võimeline ei olnud ja nii tuli leppida 0:3 kaotusega.

Uudis täieneb.

Viimases alagrupivoorus mängib Eesti teisipäeval edasipääsu nimel Belgiaga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50.

Enne mängu:

Eesti koondisel on senisest kolmest mängust kirjas üks võit Šveitsi üle ja kaks kaotust Itaalialt ja Saksamaalt. Eelmise EM-i poolfinalistil Serbial on seevastu kaks võitu Šveitsi ja Belgia üle ning üks kaotus Itaalialt.

Eesti koondise peatreener Alar Rikberg loodab, et pühapäevane võit Šveitsi üle võtab meeskonnal pinged maha. "Äkki nüüd on meil pinged maas, et ei pea häbiga koju minema, sest miimimumeesmärk sai täidetud. Kui järgmistes mängudes antakse võiduvõimalus, siis võtame vastu," ütles Rikberg.

Eesti ja Serbia on omavahel kohtunud kolmel korral ja seni on paremini läinud Serbial, kes pole veel kordagi Eestile kaotanud. Eesti pidi 2015. ja 2017. aasta EM-idel vastu võtma 2:3 kaotused ning 2009. aastal jäädi MM-valiksarjas alla 0:3.

Täna hilisõhtul lähevad samas alagrupis vastamisi Itaalia ja Šveits.

Tabeliseis A-alagrupis: 1. Itaalia 9 punkti (3 mängust), 2. Saksamaa 8 (3), 3. Serbia 6 (3), 4. Eesti 2 (3), 5. Belgia 1 (3), 6. Šveits 1 (3)

Eesti meeste võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter