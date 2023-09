Johan Vahter ootamatust võimalusest: nüüd on treeneritel mõtlemisainet

"Olen väga õnnelik, et mängida sain. Näitasin, milleks valmis olen ja nüüd Silver näeb, et tal on konkurentsi. Treeneritel on nüüd järgnevateks päevadeks natukene mõtlemisainet," muigas Vahter.

"Oma mänguga olen rahul. Ideaalne polnud, kuna ikka tulevad vead sisse. See on paratamatus. Jalg ei värisenud, selleks polnud aega. Praegu on väga hea tunne. Ütlen nii, et kui Saaremaaga eurosarjas mängisime Milano vastu, siis oli sarnane tunne," lisas Vahter.

Mida oodata esmaspäeval Serbia vastu? "Peame üllatajad olema, nii nagu Šveits üllatas meid. Oleksime pidanud 3:0 võitma, aga läks nii. Saime kaks punkti kätte ja nüüd on vaja veel Serbiat näpistada, Belgia alistada ja siis on väga hästi."

Eesti - Serbia kohtumise otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.