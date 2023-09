Rikberg: kahju, et näppude vahele ei jäänud midagi

Peatreener Alar Rikberg toonitas juba enne turniiri, et kuna Anconas peetakse kolm mängu puhkepäevadeta järjest, siis ilmselt tuleb Serbia vastu teha "elavjõu" säästmise kaalutlustel koosseisu osas valikuid. Päev varem Šveitsi 3:2 alistanud algkoosseisust oli esmaspäeval avavile kõlades väljakul vaid Martti Juhkami.

Eestil avanes teise geimi lõpus hea võimalus mänguseis viigistada, aga tabloole jäi esmaspäeval siiski 0:3. "Ikka tahaks rohkem. Tippspordis ei minda mängu mängima mängimise pärast, vaid võidu pärast. Ka meeskonnale ütlesin sisemiselt, et võtame selle, mida meile pakutakse või mida me ise suudame välja võidelda," rääkis Rikberg kohtumise järel ERR-ile. "Tegelikult nii teine kui kolmas geim olid väga lähedal, mul on kahju sellest, et näppude vahele ei jäänud midagi."

"Head meelt valmistas see, et kuigi meil oli teine järjestikune mäng pärast pühapäevast 3:2 [võitu], olime päris heas konditsioonis ja tänane mängukvaliteet oli selgelt kõrgem kui mängus Šveitsi vastu," lisas Rikberg.

Edasipääsu nimel kohtub Eesti teisipäeval viimases alagrupimängus Belgiaga.