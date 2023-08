Südikalt mänginud Eesti pidi EM-il tiitlikaitsja paremust tunnistama

Itaalia koondis alustas kohtumist kahe järjestikuse punktivõiduga ja ei vaatanud avageimis enam tagasi, lubades Eesti vaid kahel korral minimaalse kaotusseisuni. Seisult 5:12 võitis Eesti neli punkti järjest, kuid võõrustaja avaldas seejärel survet ja võitis esimese geimi 25:17.

Itaalia läks teises geimis varakult kolmega juhtima, kuid eestlased viigistasid. Eesti asus kohtumist esimest korda seisul 9:8 juhtima ja saavutas seejärel kolmel erineval korral neljapunktilise eduseisu. Itaallased leidsid spurdile aga vastuse ning Eesti pidi teise geimi lõpuks siiski vastase 25:22 paremust tunnistama.

Eesti jäi ka kolmanda geimi algusest tagaajaja rolli, kuid püsis kahe-kolme punkti kaugusel. 14:12 eduseisult võitsid itaallased aga viis punkti järjest ning lõpetasid kohtumise 25:19 geimivõiduga.

Oliver Venno tõi Eesti kasuks 15 punkti, Martti Juhkami panustas seitsme ja Marx Aru viie punktiga. Robert Täht kohtumises kaasa ei teinud. Itaalia eest tõi Yuri Romano 18 punkti, Daniele Lavia lisas omalt poolt 12 silma.

Eestlaste vastuvõtt oli 31 protsenti, rünnakuid lahendati 44-protsendilise eduga. Eesti lõpetas kohtumise 12 blokiga ning lõi servilt viis ässa. Itaalia vastuvõtt oli 21 protsenti, rünnakuid lahendati aga 56-protsendiliselt. Itaallased said hakkama 12 blokiga ning teenisid kaheksa ässa.

"Kohati püsisime mängus, aga kui olid otsustavad hetked, siis ei pidanud pingele nii hästi vastu, kui oleks pidanud," sõnas Juhkami pärast mängu ERR-ile. "Teine geim oli tegelikult juba päris lubav. Oleks lõpus üks-kaks olukorda paremini ära lahendanud ja vastuvõtul paremini püsinud, oleks vabalt geimide seis üks-üks võinud olla."

Juhkami ütles, et Eesti sai Itaaliaga veidi paremini hakkama kui Saksamaaga. "Näitasime ikka rohkem hambaid, selle pealt on hea edasi minna. Näitame, et meil meeskonnas tegelikult sügavust on. Treeneritel saab päris huvitav olema valida, kes järgmist mängu alustavad," ütles koondislane.

A-alagrupis on täiseduga alustanud nii Itaalia kui Serbia, kes alistas neljapäeval Belgia 3:1 (25:22, 18:25, 25:20, 25:20). Kolmandal kohal on Eesti alistanud Saksamaa. Šveits, Belgia ja Eesti ei ole veel alagrupis punkti teeninud.

Eesti meeskonna järgmine mäng on pühapäeval Šveitsiga.

Eesti meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV

Enne mängu:

Eesti koondis pidas EM-il esimese mängu kolmapäeval, kui Saksamaalt võeti vastu 0:3 kaotus. Järgmisena ootab Eestit koduseinte toetust nautiv tiitlikaitsja ja valitsev maailmameister Itaalia, kes alustas finaalturniiri kindla 3:0 võiduga Belgia üle.

"Eks ta nii ongi, et pead nautima. Pead rahul olema isegi sellega, kus oled viigiseisus 10:10. Midagi ei ole teha. Kui nad mängivad oma parimat mängu, siis võib-olla võidame sajast ühe korra," ütles Eesti juhendaja Alar Rikberg. "Aga nad on võimelised olema veidi ülbed ja üleolevad. See on meie lootus - kui nad peaks homme (neljapäeval - toim) sellise mõttega peale tulema, et kes need eestlased on ja kust nad üldse pärit on... siis meil tekivad oma võimalused."

Kolmapäeva õhtul toimus lisaks Eesti - Saksamaa mängule ka Serbia - Šveitsi mõõduvõtt, mille võitsid serblased 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).

A-alagrupi tabeliseis: 1. Itaalia (3 punkti), 2. Serbia (3 punkti), 3. Saksamaa (3 punkti), 4. Eesti (0 punkti), 5. Šveits (0 punkti), 6. Belgia (0 punkti).

Eesti koondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter