Eesti võrkpallikoondis kaotas EM-il Belgiale ja langes konkurentsist

Esimene geim algas võrdselt, kuid Belgia tegi seisul 8:6 otsustava äramineku ja võitis avageimi 25:18. Teises geimis jäi Eesti kohe 1:4 kaotusseisu. Ehkki korraks oldi vastastest kolme punkti kaugusel (4:7), siis lähemale ei jõutud ja Belgia võitis teise vaatuse 25:17.

Eesti alustas järgmist geimi uue hingamisega, minnes juhtima 6:2. Belgia peatreener võttis seejärel kahel korral aja maha, ent mõttepausid mängupilti muutust ei toonud ja kolmas geim kuulus kindlalt Eestile 25:12.

Viimaseks jäänud neljandas geimis haaras Belgia 12:8 eduseisu. Eesti ei suutnud vahet neljast punktist väiksemaks mängida, kaotades geimi 19:25 ning mängu 1:3 (18:25, 17:25, 25:12, 19:25).

Eesti parimana tõi Oliver Venno 16 punkti, Märt Tammearu lisas 13 ja Robert Täht 10 punkti. Andri Aganits tõi üheksa silma, neist kolm tulid blokist. Belgia resultatiivseim oli 27 punktiga Ferre Reggers.

"Kindlasti oleks saanud paremini mängida. Ainukene geim, milles hästi mängisime, oli kolmas geim. Siis meil õnnestusid kõik asjad, vastastel aga mitte miski. Kahes esimeses geimis oli vastupidi," ütles Venno. "Oleks võinud neljanda geimi alguses õnnestumiste pealt edasi minna, mitte hakata jalga väristama. Ma ei tea, mis seal toimus. Pärast hakkas kõik lagunema."

Eesti koondis kogus alagrupiturniiril ühe võidu ja neli kaotust. Ainus võit tuli pühapäeval Šveitsi üle. A-alagrupist pääsesid lisaks Belgiale kaheksandikfinaali veel Itaalia, Serbia ja Saksamaa. Alagrupi lõplik järjestus selgub kolmapäeval, kui peetakse viimased kohtumised.

Tabeliseis A-alagrupis: 1. Itaalia 12 punkti (4 mängust), 2. Serbia 9 punkti (4), 3. Saksamaa 8 punkti (3), 4. Belgia 4 punkti (4), 5. Eesti 2 punkti (5), 6. Šveits 1 punkt (4).

Enne mängu:

Eesti alustas EM-finaalturniiri kahe kindla kaotusega Saksamaale ja Itaaliale, kuid alistas siis haaravas lahingus Šveitsi kolm-kaks. Esmaspäeva õhtul jäid eestlased aga null-kolm alla Serbiale ning on kogunud enne viimast kohtumist alagrupis kaks punkti.

Belgia on alagrupis seni pidanud tunnistama Serbia ja Itaalia paremust. Saksamaale jäädi alla aga viies geimis, mis andis belglastele ühe punkti. Tabeliliider on neli mängu 12 geimiga läbinud Itaalia, teisel kohal on üheksa punktiga Serbia ning kolmandal real asetseb kaheksa punktiga Itaalia.

Kuivõrd alagrupi ülemine osa võistleb juba paremate kohtade nimel, on Eesti rahvusmeeskonna saatus nende endi kätes. Võit Belgia üle kindlustaks edasipääsu kaheksandikfinaalidesse, kaotuse puhul hüppaksid belglased neist alagrupis mööda ning Eesti jaoks saaks turniir läbi.

Eesti ja Belgia kohtusid eelmisel aastal neljal korral, mõlemad meeskonnad võitsid kaks mängu.

Serbia vastu säästis koondis põhimeeste energiat ning pärast kohtumist tõdes diagonaalründaja Renee Teppan, et koondis mõtles juba otsustava kohtumise peale. "Nüüd on kõik selge: tulime plaaniga Šveits ja Belgia, ka [esmaspäeval] oli hõngu sees, et võib-olla olid mõtted juba Belgia peal," ütles Teppan ERR-ile.

Nurgaründaja Märt Tammearu ütles, et Eesti peab Belgia vastu servi üles leidma. "Kui saame nad võrgust kaugele, siis [Belgia sidemängija Stijn D'Hulst] ei jaga neid kiirelt laiali, nad mängivad safe'i üles nurkadesse. Kui saame nad võrgust eemale, siis tulevad meie võimalused, kaitsest hakkame üles tooma ja nii lähemegi," loetles Tammearu teisipäevaseid võiduvõtmeid.

Teisipäeva õhtul lähevad alagrupis vastamisi veel Saksamaa ja Serbia. Alagrupi viimased mängud peetakse kolmapäeval.

Eesti meeste võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter