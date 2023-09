Teppan: võib-olla olid mõtted juba Belgia peal

"Loomulikult oleks rohkem tahtnud," tunnistas diagonaalründaja Renee Teppan mängu järel ERR-ile. "Oli tunda, et oma hea esinemise korral oleks võimalik olnud midagi saada. Algus oli ka üsna ootuspärane, visati palju mehi korraga vette, kellel ei ole veel võib-olla rütmi leitud või kes polegi siiani lihtsalt palju mänguaega teeninud. Teine geim oli punkt-punktis, võib-olla kukkusime natuke mõtlema ja kolmandas geimis oli aeglane algus ja hiline ärkamine. Hullult rõõmus ei ole."

Teises geimis paistis hea sekkumisega silma nurgaründaja Märt Tammearu, mäng oli avageimiga võrreldes sootuks tasavägisem ning Eestil avanes lõpus mitu võimalust geim enda kasuks kallutada. "Mõnel rünnakul õnnestusin ja üritasin ka meeskonda kaasa vedada. Teises geimis mängisime väga ilusti nendega punkt-punktis, aga väikesed ärakukkumised ja sealt see paaripunktine vahe jälle sisse tuli," tõdes Tammearu. "See teine geim näitas meile taaskord, et suudame mängida täiesti normaalselt, olla kasvõi ise paariga peal, aga väikesed mõõnahetked, mis meil ära lähevad ja see pärsib kogu mängu."

"Tippvõrkpallis ongi serv tihtipeale mängu ema: nad panid kuuli ja kui vastuvõtt on kolme meetri peal ja sealt kaugemal, siis ongi sidemängijal keeruline midagi teha. Serbia-sugune võistkond ei ole vastuvõtuvõistkond, nad on rünnaku- ja võimu võistkond. Lihtne muidugi ei ole, kui neil on blokis aega. Eks see on meeskonnatöö, et see mäng kiiremaks saada," iseloomustas Teppan Serbia mängu.

Eesti jaoks saab edasipääsule mõeldes otsustavaks teisipäevane mäng Belgia vastu. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50. "Tänane ei mõjutanud homset ühestki otsast. Nüüd on kõik selge: tulime plaaniga Šveits ja Belgia, ka täna oli hõngu sees, et võib-olla olid mõtted juba Belgia peal. Kas see ennast õigustab või mitte, selgub homme," rääkis Teppan.

"Homme tuleb oma õige serv üles leida. Kui saame nad võrgust kaugele, siis [Belgia sidemängija Stijn D'Hulst] ei jaga neid kiirelt laiali, nad mängivad safe'i üles nurkadesse. Kui saame nad võrgust eemale, siis tulevad meie võimalused, kaitsest hakkame üles tooma ja nii lähemegi," loetles Tammearu teisipäevaseid võiduvõtmeid.