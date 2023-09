Alar Rikberg: miinimumeesmärk sai täidetud

Eesti juhtis kahe geimi järel 2:0, kuid mängis eduseisu maha ja lasi Šveitsil viigistada. Otsustavas viiendas geimis jäi Eesti siiski peale 15:13. "Šveits ärkas kolmandas geimis üles ja juba teises geimis tehtud sidemängija vahetus tegi mängu kiireks. Meie hakkasime erinevate vigadega patustama ja seekaudu meie mäng muutus veidi ümaraks ja liiga pehmeks," rääkis Rikberg. "Otsustavas geimis tõid võidu kogemused. Teatud kogenud meeste servid ja rünnakud olid need, mis otsustavaks said."

"Oli näha, et neil oli selg vastu seina ja mängisid nii nagu poleks midagi kaotada," jätkas Rikberg. "Nad hakkasid kaitses hullu panema ja võitluse pealt õnnestumisi saama. Kui avageimis riskeerivad servid või rünnakud ei õnnestunud, siis lõpuks hakati näppudele pihta saama."

Rikberg loodab, et võit võtab meeskonnal pinged maha. "Hetkeseisuga olen rahul. Äkki nüüd on meil pinged maas, et ei pea häbiga koju minema, sest miimimumeesmärk sai täidetud. Kui järgmistes mängudes antakse võiduvõimalus, siis võtame vastu."

Eesti järgmine mäng leiab aset esmaspäeval, kui minnakse vastamisi Serbiaga. Kohtumisele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.