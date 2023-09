Eesti alistas haaravas lahingus Šveitsi ja avas EM-il võiduarve

Kuigi esimene geim algas tasavägiselt, oli Eesti suurema osa mänguajast juhtrollis ning võitis avageimi pigem kindlalt 25:18. Teine geim algas samuti punkt-punkti heitluses, aga seisul 9:9 tegi Eesti 5:2 spurdi ning võitis teise vaatuse 25:21.

Kolmandat geimi alustas teravamalt Šveits, kes pääses juhtima 11:9. Seejärel haaras juhtohjad Eesti, minnes omakorda ette 19:18. Paraku suutsid vastased lõpu enda kasuks kallutada ja geimi võita 25:22. Neljanda geimi algul jäi Eesti taha 6:10, kuid 8:1 spurt pööras kaotusseisu kolmepunktiliseks eduks 14:11. Eduseis ei püsinud kaua, sest Šveits näitas taas geimi lõpus paremat minekut ning võttis 25:21 võidu.

Otsustavas viiendas geimis läks Eesti ette 5:2 ja poolte vahetuseks püsis edu kolmepunktilisena 8:5. Järgnes punkt-punkti heitlus, kuni Eesti teenis seisul 14:12 kaks matšpalli. Vastased suutsid esimese päästa, aga teist mitte ning Eesti võttis ligi kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 21:25, 15:13) võidu.

Eesti resultatiivseimana tõi Oliver Venno 23 punkti. Märt Tammearu panustas 15 ja Timo Tammemaa 14 punktiga. Eesti vastuvõtt oli 23%, rünnak 48%, blokipunkte kogunes kümme ning servil löödi üheksa ässa.

Šveitsi parimad olid Luca Ulrich ja Julian Weisigk 17 punktiga. Vastuvõtt oli kaotajatel 15-protsendiline, rünnak 43-protsendiline, blokist saadi 13 ja servilt viis punkti.

Eesti järgmine mäng leiab aset esmaspäeval, kui minnakse vastamisi Serbiaga. Kohtumisele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

A-alagrupi tabeliseis: 1. Itaalia 9 punkti (3 mängust), 2. Saksamaa 6 punkti (2), 3. Serbia 6 punkti (3), 4. Eesti 2 punkti (3), 5. Šveits 1 punkt (3), 6. Belgia 0 punkti (2)

Enne mängu:

Eesti rahvusmeeskond pidi EM-finaalturniiri esimeses kahes kohtumises tunnistama Saksamaa ja Itaalia kolm-null paremust. Kui esimesed kaks vastast kuuluvad maailma edetabelis ülemise 14 sekka, siis Šveits on 41. real asetsevast Eestist edetabelis vaid kolm kohta kõrgemal.

Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et vastast ei tohiks üldse alahinnata. "Nad ei ole siin asjata. Kui võrrelda valiksarja alagruppe, siis nemad pääsesid EM-finaalturniirile palju raskemast alagrupist kui Eesti," ütles juhendaja. "Sõltumata sellest, et on poolproffe ja kõik pole võib-olla sajaprotsendiliselt oma elus võrkpallile keskendunud, siis kvaliteeti on omajagu. Äärmiselt kiire ja riskeeriv mäng. See ongi Šveitsi meeskonna trump."

Eesti edu võti on peatreeneri sõnul stabiilsus. "Peame läbimängu fookust hoidma. Õige keskendumisega näitama keskmist või üle keskmise kvaliteeti. Me ei tohi lasta lõdvaks ei heaks ega halvas seisus. Peame esimesest punktist viimaseni hästi võitlema," ütles Rikberg.

Nii Eesti kui Šveits on EM-i kahe null-kolm kaotusega alustanud. Šveits pidi avamängus tunnistama Serbia paremust, teises mängus kaotasid ka nemad Saksamaale.

A-alagrupis lähevad pühapäeva õhtul vastamisi veel Saksamaa ja Belgia, kes on samuti kaks mängu kaotanud, kuid teenis Serbia vastu ühe geimivõidu. Grupiliider on võõrustaja Itaalia, kes ei ole esimeses kolmes mängus ühtki geimi kaotanud, Saksamaa on läbinud täiseduga kaks kohtumist. Serbia on kolmest mängust kaks võitu teeninud.

Alagrupi neli esimest meeskonda lähevad edasi lõputurniirile, mis saab alguse 8. septembril.