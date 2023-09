Aron pidi sprindisõidu pooleli jätma ja langes üldarvestuses kolmandaks

Esimesse kurvi minnes põrkas Aron kergelt kokku Caio Colletiga (Van Amersfoort Racin) ja eestlase vormelil purunes rehv, mistõttu tegi ta pirueti ja põrkas kokku ka Jonny Edgari (MP Motorsport) ja Josep Maria Martiga (Campos Racing). Lisaks Aronile pidid katkestama ka Edgar ja Marti, Colletit karistati kümnesekundilise ajatrahviga.

Sprindisõidu võitis Franco Colapinto (MP Motorsport) reedel sarja üldvõidu kindlustanud Gabriel Bortoleto (Trident) ja Mari Boya (MP Motorsport) ees.

Sarja üldarvestuses on Bortoletol nüüd juba 153 punkti, teisel kohal on Colapinto 110 punktiga, edestades Aronit nelja ja Martit viie punktiga.

Põhisõit on kavas pühapäeval, selle võitja teenib 25 punkti.

A modern-day Renaissance painting ‍



Aron slides across the grass after suffering a puncture, colliding with Edgar and terminally damaging Marti's car in the process#ItalianGP #F3 pic.twitter.com/hoMU6s69dn