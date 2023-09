Sainz tõi Ferrarile Monzas parima stardikoha

Sainz asus liidriks kohe kolmanda sessiooni alguses, kuid Verstappen ja tiimikaaslane Charles Leclerc parandasid oma aegu, mistõttu pidi hispaanlane tegema uue pingutuse ja teenis oma hooaja esimese parima stardikoha.

Kui Verstappen jäi Sainzist vaid 0,013 sekundi kaugusele, siis oluliselt aeglasem ei olnud ka Leclerc, kes kaotas parimale 0,067 sekundiga. Tema kõrvalt stardib pühapäeval Mercedese piloot George Russell (+0,377).

Verstappeni võistkonnakaaslane Sergio Perez sai viienda aja (+0,394) ja teist etappi järjest tegi suurepärase kvalifikatsioonisõidu Williamsi piloot Alexander Albon (+0,466), kes pääses samuti kolmandasse stardiritta.

"Homme annan endast kõik, et seda esimest positsiooni hoida," lausus Ferrari kodurajal võistlev Sainz. "Hea algus, hea esimene periood ja eks näis, kas saame Maxiga võidelda. Annan endast kõik."

QUALIFYING CLASSIFICATION



