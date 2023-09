Aron tuli ajasõidus kolmandaks, selgus F3 sarja üldvõitja

Parimat aega näitas sakslane Oliver Goethe, kes sai parimal läbimise kirja aja 1.38,09. Brasiillane Caio Collet (Van Amersfoort) kaotas 0,092 ja Aron 0,134 sekundiga.

Viiendat aega näidanud Gabriel Bortoleto (Trident; +0,352) kindlustas aga sarja meistritiitli. Aron oleks võinud veel konkurentsis püsida, aga selleks tulnuks reedene kvalifikatsioon võita ja kaasnevad kaks punkti ära korjata.

