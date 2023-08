12-aastane Paula Palmiste: vahel tunnen hirmu, aga siis riskin ja saan üle

See, et Paula Palmiste kuus aastat tagasi BMX-i treeningutele sattus, on üpris loogiline. Varasemalt tantsutrennis käinud tüdruk elas Tähtvere spordipargist vähem kui saja meetri kaugusel.

Hoopis erilisem tundub aga, et tänaseks 12-aastane Paula on juba mitu aastat omaealiste seas kuulunud maailma paremikku. Erinevates vanuseklassides on ta tiitlivõistlustel korduvalt pjedestaalile jõudnud. Tänavu suvel võitis Palmiste kuni 12-aastaste tüdrukute võistlusklassis MM-pronksi.

"Mulle meeldib lihtsalt adrenaliin ja võistelda. Ja õppida uusi ülesandeid ja teha mingeid trikke," põhjendas ta. "Vahepeal ikka tunnen hirmu, aga siis ma lihtsalt riskin ja siis ma saan üle sellest hirmust."

Asjaosalised kinnitavad, et Paula edus on suur roll lätlasest tipptreeneril Klavs Lisovskisel. Igapäevaselt treener ja sportlane füüsiliselt kokku ei saa. Kodus hoolitseb treeningute läbiviimise eest isa Karol.

"Treener saadab põhimõtteliselt iga kuu meile plaani, mida teha. Nädalapäevad kõik," lausus Karol Palmiste. "Ja siis mina filmin ja sama päev saadan treenerile. Ta vaatab kõik üle, ütleb, mis on valesti, mis on hästi. Ja nii on ta töötanud siiamaani."

Esimene BMX-i treener, kellega Paula teed ristusid, oli selle ala kohalik pioneer, paljukordne Eesti meister Ardo Oks. Ta hindab kõrgelt Paula julgust ja soovi asju proovida.

"Ta nagu jonni ei jäta," kiitis Ots. "Ta on siin poistega võistelnud, et areneda. Ja tüdrukutega. Ja palju välismaal treeninud ja olnud. Selles mõttes ta on väga tubli jah."

Koolis eriprogrammi alusel õppiv Paula armastab valitud spordiala ja loodab jõuda kaugele. Et konkurentsis püsida, tuleb viibida palju Eestist eemal – siinsed harjutusvõimalused on jätkuvalt kesised. "Tulevikus ma tahaksin sõita hästi tipus. Ja pääseda olümpiale või maailmameistriks saada," unistab ta.