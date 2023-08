Elisabeth Pihela jäi lõppvõistluselt esimesena välja

Tänavu suvel isikliku rekordi 1.92-ni viinud Pihela ületas esimesel katsel algkõrguse 1.80 ning teisel katsel kõrgused 1.85 ja 1.89. 1.92 peal tuli latt kolmel korral maha.

See tähendas Pihelale väga nappi lõppvõistluselt eemale jäämist, sest mõned konkurendid, kes olid 1.89 samuti teisel katsel ületanud, said siiski edasi, kuna erinevalt Pihelast ei eksinud nad 1.85 peal.

Edasi lõppvõistlusele pääsesid 1.92 ja osad 1.89 ületajad ehk kokku 15 sportlast. Kvalifikatsiooninormi 1.94 proovimist vaja ei läinud. Pihela sai protokolli 16. koha.

Edasi lõppvõistlusele jõudsid kõik kolm kõrgushüppajad, kes tänavu kahest meetrist jagu saanud ehk austraallanna Nicola Olyslagers ning ukrainlannad Jaroslava Mahutšihh ja Irina Geraštšenko. Samuti tagas koha lõppvõistlusel tiitlikaitsja Eleanor Patterson.

Lisaks toimus reede hommikupoolses programmis ka meeste odaviske kvalifikatsioon, kus parima soorituse tegi oma hooaja tippmargi visanud olümpiavõitja Neeraj Chopra (88.77).

A-grupis visanud India spordisangarile järgnesid B-grupist Pakistani esindaja Arshad Nadeem (86.79) ja kolmandana kvalifikatsiooninormist (83.00) jagu saanud tšehh Jakub Vadlejch (83.50).

Lõppvõistlusele pääsesid ka leedulane Edis Matusevicius (82.35) ja soomlane Oliver Helander (80.19), aga kahekordne maailmameister Anderson Peters (Grenada), kellele 78.49 andis vaid 16. koha.

Enne võistlust:

Seitsmendal võistluspäeval alustavad kümnevõistlejad, teiste seas ka eestlased Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane. Lisaks otseülekandele saab kümnevõistluse käiguga olla kursis ka otseblogi vahendusel.

Samuti tuleb reede hommikul naiste kõrgushüppes starti Elisabeth Pihela, kes teeb oma täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi. Kvalifikatsiooniga alustatakse kell 11.20 ja kahe grupi peale tuleb starti 35 sportlast.

Tänavu suvel isikliku rekordi 1.92 peale viinud Pihela peab kindlasti lõppvõistlusele jõudmiseks seda kahe sentimeetri võrra parandama, aga kui tosinat 1.94 ületajat ei leidu, pääseb edasi ka madalama tulemusega.

"Ma arvan, et mul ei olegi pinget peal. Lähen ja teen oma asja, üritan endast maksimumi anda. Eks näis, kuhu see mind viib," sõnas Pihela mõni päev enne etteastet ERR-ile. "Tunne on kerge ja mõnus. Trennis oli ka täitsa hea tunne. Aga eks võistlusel näeb, mis vorm tegelikult on."

Lisaks kümnevõistluse kolmele esimesele alale ja naiste kõrgushüppe kvalifikatsioonile on reede hommikul kavas veel meeste odaviske kvalifikatsioon.

Reede, 25. august

11.00-14.00 ETV2 ja sport.err.ee

19.30-23.00 ETV2 ja sport.err.ee

11.05 10-võistlus: 100 m jooks (Tilga, Õiglane, Erm)

11.10 M odaviske kvalifikatsioon, A-grupp

11.20 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Pihela)

11.55 10-võistlus: kaugushüpe (Tilga, Õiglane, Erm)

12.45 M odaviske kvalifikatsioon, B-grupp

13.20 10-võistlus: kuulitõuge (Tilga, Õiglane, Erm)

19.30 10-võistlus: kõrgushüpe (Tilga, Õiglane, Erm)

20.30 M 4x100 m teatejooks, 1. ring

20.35 N kolmikhüppe finaal

21.00 N 4x100 m teatejooks, 1. ring

21.20 N odaviske finaal

21.25 N 800 m jooksu poolfinaalid

22.05 10-võistlus: 400 m (Tilga, Õiglane, Erm)

22.40 N 200 m jooksu finaal

22.50 M 200 m jooksu finaal