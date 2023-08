Elisabeth Pihela: tunne on kerge ja mõnus, aga vormi näitab võistlus

"See ei olnud tegelikult väga ootamatu, sest natuke jälgisime seda ränkingusüsteemi ja valisime kogu hooaja õiged võistlused, et koguda neid punkte, et siia lõpuks jõuda," lausus Pihela ERR-ile.

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas reedel, 25. augustil ja lõppvõistlus pühapäeval, 27. augustil. "Närvis isegi ei ole. Pigem on siin uhke tunne olla ja Eesti koondist esindada," ütles Pihela.

"Ma arvan, et mul ei olegi pinget peal. Lähen ja teen oma asja, üritan endast maksimumi anda. Eks näis, kuhu see mind viib," jätkas ta. "Tunne on kerge ja mõnus. Trennis oli ka täitsa hea tunne. Aga eks võistlusel näeb, mis vorm tegelikult on."

Kas eesmärgid on seotud sentimeetrite või nautimisega? "Nautimine kindlasti mitte. Ma ei naudi võistlusi. Kui annad endast maksimumi, siis see ei ole nautimine," muigas Pihela.

"Pigem keskendun sooritusele, et suudaks oma ära teha võimalikult korrektselt, tehniliselt ilusti. Kui oma ilusti ära teen, siis arvan, et tuleb ka ilus tulemus."

Pihela harjutab Grit Šadeiko käe all. Koostöö viis paar nädalat tagasi U-20 Euroopa meistrivõistluste hõbemedalini. Kuidas treener aitab? "Jeruusalemmas ta tegelikult tegi mulle väikse kirjakese, mida võistluse ajal lugesin," meenutas Pihela.

"Toetavad sõnad ja mõtted, mida võiksin mõelda. Ma arvan, et teeb mulle selle siin MM-il ka. See aitab mul õigetele asjadele keskenduda ja võib-olla mitte nii palju pabistada."

Pihela isiklik rekord on tänavu juuni alguses ületatud 1.92.