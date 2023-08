Miilen: tahtsin nii väga võita ja rahvaga koos juubeldada

Eesti võitis koduse EM-finaalturniiri viimaseas alagrupimängus Hispaania vastu avageimi 25:16, kuid kaotas järgnevad kolm geimi ning lõpetas alagrupiturniiri võiduta.

Miilen ütles pärast mängu ERR-ile, et ei mõistnud, miks Eesti hispaanlannadele järgi ei jõudnud. "Seisul 1:2 rääkisin Silviaga [Pertensiga], et ei saa aru, mille taha jääb. Me teeme, kaitseme ja blokime ja ründame, aga ikka mõne punktiga koguaeg taga. Tahaks selle mängu järgi vaadata, aga ei tundu, et me oleks olnud kehvem tiim," sõnas nurgaründaja.

Eesti vajas edasipääsuks kindlat kolm-null võitu, mis tähendab, et koondis teadis juba mängu ajal, et kolmapäevane kohtumine Hispaaniaga jääb nende koduse EM-turniiri viimaseks. Miileni sõnul see aga motivatsiooni ei häirinud.

"Ma ei tea, kuidas teised, aga ma tõesti üritasin. Lihtsalt ei anna ära seda. Peale seda, kui see üks geim ära läks, ma ütlesin, et vahet ei ole, me edasi ei saa. Lihtsalt selle võidu maitse nimel, selle rahva nimel. Rahva toetust oli täna kõige rohkem tunda," ütles nurgaründaja. "Tahtsin nii väga võita ja seda võidu maitset tunda, selle rahvaga koos juubeldada. Panna ilus punkt sellele, aga täna ei tulnud."

Koondislane oli vägeva turniiri eest tänulik. "See on mu elu kõige ägedam turniir. Ma olen tõesti tänulik, et see korraldati siin. Ma olen tänulik ja õnnelik, et sain sellise publiku ees mängida, aga lihtsalt midagi jäi alati puudu," ütles Miilen.