Eesti võitis Hispaania vastu avageimi, aga kaotas mängu

Esimene geim kulges võrdselt seisuni 12:11 Eestile, seepeale said eestlased koguni üheksa punkti järjest, minnes juhtima 21:11 ja võites avageimi 25:16. Teine geim möödus suuresti Hispaania juhtimisel, aga Eesti jõudis veel viigini 15:15. Siis pääses Hispaania ette 19:15, 22:17 ja võitis teise geimi 25:21.

Ka kolmandas geimis ei pääsenud Eesti kordagi juhtima ja hispaanlannad hoidsid stabiilselt mõnepunktist edu, võites lõpuks 25:20. Neljanda geimi alguses juhtis Eesti korraks 3:1, kuid siis said külalised neli punkti järjest, hoidsid edu lõpuni ja võitsid geimi 25:17.

Kertu Laak tõi Eestile 17 (+11), Silvia Pertens 13 (+9) ja Kristiine Miilen kümme punkti (+7). Võitjate parim oli 16 punktiga Lucia Varela Gomez (+13).

Päeva esimeses mängus sai Holland jagu Soomest 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) ja võitis D-alagrupi täiseduga.

Eesti jäi null võiduga alagrupis viimaseks. Soome vastu võideti kaks geimi, Slovakkialt ja Hispaanialt saadi kätte üks geim. Edasi kaheksandikfinaali pääsesid kõik matšid võitnud Holland, seejärel ka Prantsusmaa (4), Slovakkia (3) ja Hispaania (2). Eesti ees lõpetas veel Soome (1).

Enne mängu:

Eesti koondis alustas turniiri 0:3 kaotusega Prantsusmaale, jätkas märksa tasavägisemas lahingus kaotusega Soomele 2:3 ja pidi pühapäeval tunnistama ka alagrupi favoriidi Hollandi 3:0 paremust. Teisipäeval saadi ka neljas kaotus 1:3 Slovakkialt.

Hispaania on neljast mängust võitnud ühe. Hollandile ja Slovakkiale kaotati kindlalt 0:3. Prantsusmaale kaotati napilt 2:3 ning Soomest saadi jagu 3:0.

Eesti on D-alagrupis jätkuvalt võiduta ja asub kuuendal kohal, ent edasipääsuvõimalused on jätkuvalt alles. Selleks tuleb kolmapäeval 3:0 võita Hispaaniat ja loota, et Soome kaotab Hollandile.

"Kaitses on nad väga head, nad tuleb võrgust eemale ajada," rääkis Miilen kolmapäevase vastase kohta. "Lootus veel elab! Edasipääs edasipääsuks, ma tahaks lihtsalt ühe võidu kätte saada. Publikust ja endast on kahju, üritad ja üritad, aga pall ei jäänud lihtsalt pikkade pallivahetuste järel maha," oli Miileni kommentaar Slovakkiaga mängi järel.