Laak: Soome vastu oli võit väga lähedal, Hispaania vastu oli ka variant

"Ma ei oska üle vaatamata midagi muud öelda, kui et mu oma vead lõpus jäävad kripeldama," sõnas koondise diagonaalründaja Kertu Laak ERR-ile. "Seal üks serviviga, paar rünnakuviga järjest, vastane sai paari punktiga ette ja seda vahet ei suutnud me enam tagasi teha."

Kui koondis jäi üks-kaks taha, siis oli selge, et finaalturniiri lootust enam pole. Aga võidu eest sai endiselt võidelda. "Võttis hetke aega, et see ära seedida ja motivatsiooni vahetada. Kindlasti tahtsime siit turniirilt vähemalt ühe võidu saada," lausus Laak.

"Soome vastu oli väga lähedal. Täna oli ka kindlasti variant. Andsime endast nii palju kui oli, aga kahjuks ei suutnud seda kodupubliku pakkuda. Mis oli sedavõrd valusam, et kõik olid peale meie mängu hästi tänulikud."

Laagi sõnul kripeldabki kõige rohkem mäng Soomega. "13:15 viies geim - see on paari millimeetri mäng, paar punkti siia-sinna. Seekord läks niipidi, aga klassika on see, et Soomega on alati viis geimi. Kumb viienda endale saab... seekord said nemad ja peame oma esimest võitu EM-il veel ootama."

Turniiri kõige positiivsema aspektina toob ta välja poolehoidjate rohkuse. "Kõik, kes saali tulid, toetasid meid. Kui saime kas või kaheksa punkti geimis. Kõik olid meie taga," kiitis Laak fänne. "Tänan selle eest hästi palju inimesi, kes tulid saali. Teine asi see, et saime superhäid mänge kõvade vastaste vastu, keda muidu võib-olla Eestis ei näe."