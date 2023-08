Alessandro Orefice: Eesti naiskond teeb järgmisel EM-il lärmi

Eesti naiste võrkpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste D-alagrupi viimase kohtumise Hispaaniale 1:3 ning jäi kodusel alagrupiturniiril võiduta. Peatreener Alessandro Orefice usub, et sellele vaatamata on Eesti koondisel helge tulevik.

"Andsime endast kõik, aga hetkel on Hispaania tasemelt meist lihtsalt parem. Sellisel tasemel võitmiseks ei piisa ainult võrkpallist. Olulised on ka vaimsed, füüsilised ja tehnilised aspektid, mis ei tohi mängu jooksul kaduda. Täna (kolmapäeval - toim) Hispaania vääris võitu," rääkis Orefice mängu järel.

Eesti koondis lõpetas koduse alagrupiturniiri võiduta, jäädes lisaks Hispaaniale alla veel Prantsusmaale, Hollandile, Soomele ja Slovakkiale. Soome vastu võideti kaks geimi, Slovakkialt ja Hispaanialt saadi kätte üks geim.

"Ühtegi võitu me ei teeninud, aga ma usun, et see EM on üks osa pikemast projektist. Kõik näevad vaeva, et koondis areneks. Alates alaliidust kuni mängijate ja treeneriteni välja. Kui areng samamoodi jätkub, siis olen kindel, et Eesti naiskond teeb järgmistel Euroopa meistrivõistlustel lärmi," lisas Orefice.

38-aastane itaallane sõlmis Eesti koondise peatreenerina tööle asudes kahe aasta pikkuse lepingu, mis EM-i järel lõppes. Oreficel on võimalus lepingut kahe aasta võrra pikendada.

"Ma armastan seda riiki, koondist ja alaliitu. Mul on võimalus lepingut kahe aasta võrra pikendada, aga praegu pean natukene puhkama. Meil on seljataga väga pikk suvi. Niipea kui olen ajule natukene puhkust andnud, hakkame alaliiduga tulevikuplaane arutama. Tahaksin Eestiga veel ajalugu kirjutada, aga praegu on aeg puhata," jättis Orefice tuleviku osas otsad lahtiseks.