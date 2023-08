Ujumisliit avab MM-il transsoolistele sportlastele võistluskategooria

Rahvusvaheline ujumisliit (World Aquatics) võttis eelmisel aastal vastu otsuse, mille kohaselt said transsoolised ujujad võistlustel osaleda, kuid ainult juhul, kui nad pole läbinud meeste puberteeti pärast Tanneri soolise arengu teist staadiumit (kui poistel algab füüsiline areng) või nende sookorrigeerimise operatsioon on toimunud enne 12. eluaastat.

Alaliit teatas kolmapäeval, et 6.-8. oktoobril Berliinis toimuvaks ujumise MM-iks tehakse transsoolistele sportlastele eraldi kategooria, milles võisteldakse 50 meetri ja 100 meetri distantsidel kõikides distsipliinides.

"See otsus rõhutab meie vankumatut pühendumust kaasata ujujaid kõikidest sooidentiteetidest," kirjutas alaliit pressiteates, täpsustades, et näeb Berliini MM-i pilootprojektina, kuid uut võistlusklassi võidakse kasutada ka tulevastel võistlustel.

Saksamaa ujumisliidu asepresident Kai Morgenroth sõnas, et MM-i korraldajad on pilootprojekti üle uhked. "Berliinil on väga hea meel sellise algatuse üle ning Saksamaa ujumisliit toetab seda täielikult. Oleme uhked, et saame korraldada võistluse, kus ujujad saavad võistelda ilma ühegi takistuseta," sõnas Morgenroth.

Et avatud kategoorias osaleda, peab sportlane kuuluma rahvusliku alaliidu alla, kuid neile antakse paindlikkust osaleda ka individuaalselt või klubi eest.