Rait Ärm: olen iga kell nõus uuesti Balti Keti velotuuri võitma

Reedel saab alguse UCI 2.2 kategooria Balti Keti velotuur, milles asub 150 mehe konkurentsis joonele ka mullune võitja, 23-aastane Rait Ärm. Sarnaselt eelmisele aastale kuulub ta Eesti koondise ridadesse ja eesmärgiks on ei rohkem ega vähem kui mulluse edu kordamine.

"Mul endal on Balti Keti velotuuri üldvõit olemas, selles osas painajad puuduvad," sõnas Ärm koduse tähtsündmuse eel. "Suurima heameelega aitan mõnel kolleegil Eesti koondisest üldvõitu tagada, mis muidugi ei tähenda, et kui endal võimalus tekib, jätaks kasutamata. Kaugel sellest. Tean, kui magus on võidu maitse, olen iga kell nõus seda uuesti kogema."

Viimati võidutseti Balti tuuril kahel aastal järjest pea pool sajandit tagasi. Aastatel 1975 ja 1976 pälvis esikoha lätlane Andris Jekabsons, kusjuures ka toona algas teise võidu toonud velotuur Tartust.

Nelja aasta tagune U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste grupisõidu pronks Rait Ärm on Balti Keti velotuuridel seni alati heas hoos olnud. 2020. aastal võitis ta etapi finišiga Valgas, oli üldarvestuses kolmas ning viis koju parima noorratturi tiitli.

Mullu oli Ärm stardijoonel teist korda, võitis avaetapi Leedus Panevežyses ja hoidis tiimikaaslaste toel liidrisärki enda käes mitmepäevasõidu lõpuni. Sarnast edu on tänavu keeruline korrata, sest konkurents tõotab tulla äärmiselt tihe.

"Grupi suuruseks saab olema 150 meest, mis teeb sõidu kindlasti lahtisemaks. Usun, et grupifinišite korral on Eesti koondise esimene valik Martin Laas, aga grupifinišeid keegi ei garanteeri. Kogu aeg peab tiimiga valvel olema ja võimalust passima. Vabalt võib minna nii nagu mullu, kus kohe esimesel etapil sõitsid jooksikud minema ja see paljuski otsustas," arutles Ärm.

Kolm nädalat tagasi võitis Ärm Prantsusmaal UCI kalendrisse kuuluva ühepäevasõidu Grand Prix de la ville de Perenchies. "Olen tänavu saanud üsna tihti enda peale sõita ja sel korral klappis kõik suurepäraselt. Go Sport – Roubaix Lille Metropole tiimiga olen väga rahul. Juhtkond näeb, et suudan tulemust teha ning nad pakuvad selleks ka võimalust."

Velotuuri esimene etapp stardib 18. augustil kell 11.00 Tartust, Eesti Rahva Muuseumi esiselt. Finiš on vahemikus kell 15:15 – 15:45 Valga külje all Jaanikese Motokeskuses.

Laupäeval, 19. augustil antakse lähe Lätis Siguldas ja pühapäeval, 20. augustil Leedus Panevežyses, liikuma minnakse samuti kell 11:00.