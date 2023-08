Ukraina peaminister on valmis boikoteerima Pariisi olümpiamänge

Ukraina peaminister Denis Šmõhal hoiatas, et riik on valmis boikoteerima 2024. aasta Pariisi olümpiamänge, kui Venemaal ja Valgevenel lubatakse võistlustel osaleda.

"Ukraina on sihikindel," kirjutas Ukraina peaminister Denõs Šmõhal Telegrami vahendusel. "Ausa spordi nimel on moodustatud on rahvusvaheline koalitsioon, kuhu kuulub 35 riiki.

Oleme valmis boikoteerima olümpiamänge, kui Venemaal ja Valgevenel lubatakse võistlustel osaleda," kirjutas Šmõhal.

Ukraina spordiministri Vadõm Gutzeiti sõnul on nad loobund plaanist 2024. aasta olümpiamängudest eemale jääda, kui agressorriikide sportlastele antakse võimalus osaleda neutraalse lipu all. "Meie sportlased peavad osalema olümpiamängudel. Meie lipp on nii avatseremoonial kui ka võistlustel võistlustel olemas, meie sportlased esindavad Ukraina riiki, et kõik maailmas näeksid, et Ukraina on, oli ja saab olema," rääkis Gutzeiti.

Samas rõhutas Ukraina riiklik olümpiakomitee, et see ei tähenda, et nad oleksid rahul Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsusega lubavad Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängudele. "Praeguse seisuga ei ole Rahvusvaheline Olümpiakomitee kutsunud ametlikult Venemaa ja Valgevene sportlasi olümpiamängudel osalema," seisis NOCU avalduses. "Otsus, kas nende kahe riigi sportlastel lubatakse neutraalse lipu all võistelda, pole veel teada. Seetõttu ei ole Ukraina riiklik olümpiakomitee veel selles küsimuses lõplikku seisukohta võtnud."

Ukraina spordiministeerium teatas aprillis, et ei luba oma riigi sportlasi võistlema võistlustel, kus osalevad võistlejad Valgevenest ja Valgevenest. Nad leevendasid oma seisukohta juulikuus, kui selgus, et Ukraina sportlastel on oht jääda ilma Pariisi 2024. aasta kvalifikatsioonivõistlustest, kus jagatakse olümpiapääsmeid.

Ukraina boikoteeris käesoleva aasta judo maailmameistrivõistlused Dohas ja taekwondo maailmameistrivõistlused Bakuus.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidenti sõnul ei ole konkreetseid otsuseid Venemaa ja Valgevene sportlaste kohta oodata enne tänavust ROK-i üldkogu istungit, mis toimub 15.-17. oktoobrini Indias Mumbais.