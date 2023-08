Rovanperä käis Eestis asfaldile sõõrikuid joonistamas

Rae golfiklubis võis kolmapäeval kohata mitmeid spordikuulsusi, keda Unibet oli kutsunud golfivõistlust ja ka driftishow'd nautima. Suurte staaride hulgas rõõmustas kohalolijaid drift'iauto roolis ka valitsev ralli maailmameister Kalle Rovanperä.

"Mul pole olnud ideaalne hooaeg. Olime järjepidevad kuni Soome rallini, kus saime oma esimesed null punkti. Nii et pole olnud parim aeg," rääkis Rovanperä ERR-ile.

Drift'imisega pole Rovanperä tegelenud liiga pikalt. Algselt oli see rohkem lõbu, aga nüüd osaleb ta ka võistlustel. "Alustasin sellega mõned aastad tagasi, umbes 2018. Olen alati arvanud, et see on lõbus sport. Tore viis autoga sõita ning mina olen seda alati nautinud," sõnas soomlane.

Ka golfiga on Rovanperä juba tutvust teinud. Raja peal teda seekord näha ei olnud, aga see-eest oli võistlemas tema kaardilugeja Jonne Halttunen. "Tegelikult hakkasin golfi mängima sellel aastal ning olen siin üks-kaks korda mänginud, nii et tuttav koht. Me pole Jonnega kunagi samal ajal rajal olnud. Ta on mänginud natukene kauem kui mina ja arvan, et ta on päris hea," sõnas Rovanperä.