3x3 korvpallis selgitati välja Eesti meistrid

Meeste arvestuses võitis tiitli Scanweldi meeskond koosseisus Georg Allemann, Janar Aniste, Kristen Kasemets ja Marcus Neiland.

Meeskonna kapteni Marcus Neilandi sõnul oli laupäevane võit pika töö tulemus. "See on pika suvehooaja kokkuvõte. Meil on olnud suht raske suvi: on olnud palju vigastusi, tiim on muutunud. Nüüd viimased kaks etappi saime sama võistkonnaga mängida. Klapp oli lõpuks hea ja emotsioon oli üleval. Võita on alati imeliselt hea," kommenteeris Neiland võitu.

Finaalis alistas noor Scanweldi võistkond 21:18 Eesti esindusvõistkonna Estonia/Betsafe, kelle ridades tegid kaasa Hendrik Eelmäe, Robin Kivi ja Jaan Puidet. Nemad on Eestit esindanud ka välisvõistlustel ja viimati juunis Euroopa Mängudel. Eelmäe sõnul mängis turniiril olulist rolli neljanda mängija puudumine ning finaalis paanikasse sattumine.

"Ma arvan, et me hakkasime ise kiirustama ja vastased lihtsalt viskasid kahesed sisse, tekkis väike paanika ja nii ta läks," sõnas Eelmäe.

Kokku mängis Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones üle 250 korvpalluri ning saal oli pealtvaatajaid täis. Esimest korda ei lunastanud meeste turniiri võitja piletit Euroopasse, mistõttu oli meeste konkurentsis kõigest neli võistkonda. Naiste arvestuses Eesti meistrit ei selgunud.

Korvpalliliidu 3x3 korvpalli projektijuht Reigo Kimmeli sõnul tunneb värske olümpiaala naistest puudust. "Tüdrukuid oli, aga naisi see aasta tõepoolest ei mänginud. Varasemalt on olnud, mis on toonud ka rahvusvahelist tähelepanu. Loodame, et ka naised leiavad 3x3 korvpalli juurde tee tagasi," tõdes Kimmel.