Kalle Rovanperä Soomes kõike mängu ei pane

Kolmandat aastat järjest Rally Estonia võitnud noore soomlase edu on konkurentide ees mäekõrgune, kuid noor soomlane veel kõigega riskida ei taha.

"Väga rumal oleks ära rikkuda ralli, kust võiksime saada häid punkte. See on keeruline olukord. Ma ei taha oma head kohta ohtu seada. Oleme väga rahul, kui saame rallisid arukalt sõita," tõdes Rovanperä Dirtfishile, kui temalt uuriti, kas ta paneb algaval Soome rallil kõik mängu, et ihatud Soome ralli ära võita.

Soome ralli toimub 3.-6. augustil. Kodurallit pole maailmameistritiitlit hoidev soomlane veel kunagi võitnud. Möödunud aastal võitis Hyundai roolis antud etapi Ott Tänak.

Kalle Rovanperä on WRC üldliider 170 punktiga. Talle järgnevad Elfyn Evans 115 ja Thierry Neuville 112 punktiga. Tänak hoiab hetkel üldarvestuses 104 punktiga neljandat kohta.

Rally Estoniaga murti rallikalendri selgroog, mis tähendab, et koos Soome ralliga on jäänud sõita veel kuus etappi.