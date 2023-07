Kertu Laak: Hõbeliiga võidu pealt oli lihtsam tagasi tulla

"Praegu oleme kolm nädalat teinud üksteise vastu trenni ja seal tundub, et päris hea, aga hakkad vastaste vastu mängima, siis tulevad need kitsaskohad välja. Teeme sellest omad järeldused ja vaatame, mis edasi saab," kommenteeris esimeses mängus Rumeenia vastu 22 punkti löönud Kertu Laak.

Laak lisas, et Hõbeliiga võidu pealt oli meeldivam tagasi tulla. Laak tunnistas, et mõnikord on väga raske puhkuselt tagasi tulla, kuid sel korral nõnda ei olnud. Lisaks sellele aitab ka kodune EM kaasa positiivsele meelestatusele.

Kuna Eesti on järgmisel aastal Kuldliigas, siis tunneb koondis ka seda, et kindlustunne tugevamate vastaste vastu on olemas.

"Võrreldes suve esimese poolega, tuleb meil challenge´i asi mängu. Sellest tulenevalt peame harjuma otsima rohkem neid kõrgeid blokikäsi.

Kui hõbeliigas oleks selliseid napikaid käsi otsinud, siis võib-olla iga kohtunik poleks neid ära lugenud, kuid nüüd on kõik kaamerate peal olemas ja neid saab julgemalt otsida. See on üks asi, mida üritame palju teha, sest võistkonnad, kes vastu tulevad on kõrge blokiga ja seal on neid käsi, millest pall auti lüüa. Ei pea kogu aeg platsile lööma, vaid võib ka selle palli lüüa reklaamidesse - küll sinna mõned käed ette jäävad. Just leida rasketes olukordades selliseid lahendusi, et see on üks asi, millele keskendume," kommenteeris diagonaalründaja treeningprotsessi.