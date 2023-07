Eesti noored ületasid end juunioride EM-il

U-19 noormehed saavutasid kokkuvõttes 23. koha (asetus 28.), U-19 neiud 31. koha (asetus 34.), U-15 neiud 26. koha (asetus 28.) ja U-15 noormehed täitsid ootused, saavutades neile eelnevalt ennustatud 33. koha.

Eesti koondise peatreeneri Marcus Gustafsoni sõnul võib sportlaste üle uhke olla. "U-19 poisid tegid tugeva etteaste, võites oma alagrupi, sh ka alagrupis esimese asetusega Šveitsit, ning olid ka ühe mängu kaugusel 16 parima sekka jõudmisest," ütles Gustafson. "Paraku tuli siiski raskes mängus tugeva Türgi vastu tunnistada vastase paremust. Suurepärane võistlus poiste poolt igal juhul," rõõmustas Gustafson.

Ka U-19 tüdrukud ei olnud kaugel sõelmängudele jõudmisest, kuid alagrupis saadud kaotus Kreeka vastu jättis tüdrukud võrdsete punktidega surnud ringi kaudu lõpuks alagrupis kolmandale kohale, mistõttu tuli mängida kohtadele, mis jäid allapoole kohti 1-16.

"U-15 tüdrukud alustasid alagrupimänge tagasihoidlikult, kuid alagrupi teises ringis saavutati tublid võidud Läti, Walesi ja Norra üle. Oma noorema vanuse tõttu on tüdrukutel õnneks võimalus proovida samas vanuseklassis paremat tulemust veel ka tulevasel aastal. U-15 poisid seekord võidumaitset tunda ei saanud, kuid säilitasid siiski oma asetuse," kommenteeris Gustafson. "U-15 poiste jaoks oli see kindlasti oluline kogemus ning sellest võistlusest on palju õppida järgmise aasta meistrivõistluste jaoks," lisas ta.

Eesti noorte koondisesse kuuluvad Amanda Hallik, Angela Laidinen, Valerie Lonski, Artur Koptelkov, Martin Kraiko, Frank Thomas Türi, Raili Nurga, Marija Žavronkova, Arina Litvinova, Pert Marten Lehtlaan, Madis Moos, Erik Nüüd, Markkos Pukk ja Ilmar Vuhka.

Treeneritest on Poolas sportlasi juhendamas Aleksandr Vuhka, Pekka Laidinen, Sergei Petrov ning koondise peatreener Marcus Gustafson.

Lauatennise noorte Euroopa meistrivõistlused Poolas jätkuvad üksik- ja paarismängudega 19.–23 . juulini.