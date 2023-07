Tugi: kuld anti ära päris odavalt, aga medal on medal

Pühapäevases naiste odaviske finaalis kõrgetasemelisi tulemusi ei sündinud, kreeklanna Elina Tzengko sai kulla kaela viimases voorus visatud 60.73-ga. Tugile tõi hõbeda neljanda vooru 57.62.

"Esimene emotsioon on, et olen natuke pettunud," tunnistas Tugi pärast võistlust. "Kuldmedal anti ära päris odavalt ja tean, et oleksin selleks suuteline. Aga medal on medal ja siit on palju õppida."

Kümnevõistleja Rasmus Roosleht püstitas Espoos teisel võistluspäeval kaks isiklikku rekordit ning kogus lõpuks 8010 punkti, mis andis talle viienda koha. Senist isiklikku rekordit parandas ta 239 punktiga.

"Valmidus oli väga hea, vorm oli hea, tulin seda siia realiseerima. Tervis on ka hea, ütleks, et jään väga rahule. Eesmärk oli 8000 punkti ehk joosta 4.44, see õnnestus," sõnas Roosleht.