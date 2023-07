Kivistik osaleb esmakordselt Saarte mängudel: lähen sinna medaleid võitma

Mängudele võistlema pääsemiseks on kõikide 24 osalejasaare jaoks kindel reeglistik, sportlane peab kas olema sündinud sellel saarel või siis reaalselt elama seal viimase aasta. Just see viimane tingimus sai täidetud ka Eesti tippsportlasel Kaur Kivistikul, kes esindab mängudel tänavu esmakordselt Saaremaad.

"Ma olen kursis nii võistluste rekorditega kui ka sellega, mis tasemega sel aastal võiks see võistlus välja tulla," rääkis Kivistik "Ütleme nii, et eks see tase on alati erinev, aga kindlasti ma lähen ikkagi sinna medaleid võitma. See ei saa olema kerge ülesanne, kindlasti tuleb õnnestuda ja ei saa liiga kergekäeliselt nii konkurente kui võistlustulemusi alahinnata."

Kauri abikaasal Lindal on seevastu varasematelt Saarte mängudelt ette näidata mitmeid kuldseid medaleid. Seekord sõidavad mängudele ka Linda kergejõustiklastest õde Teele ja vend Johannes.

"Mina olen toonud seitse kulda, õde on toonud kaks kulda ja mõned medalid veel. Aga kamba peale koos vanematega oleme me toonud siis juba 33 medalit," rääkis Linda Kivistik.

Saaremaa sportlased on Saarte mängudel osalenud juba 1991. aastast alates, seega on tänavused mängud neile juba 16. rahvusvahelised võistlused.

"Sel korral on saarlastel kavas osaleda golfis, korvpallis, kergejõustikus ja jalgrattasõidus. Kusjuures need viimased kolm ala on olnud traditsiooniliselt ka meie tugevad alad, kus on alati tagasi tuldud medalitega ja loomulikult on ootused ka sel korral üleval," tõdes Saaremaa delegatsiooni juht Mati Mäetalu. "Kergejõustikus, kus meil on kaasas ka Eesti koondislane Kaur Kivistik, on koondise kandidaat Johannes Treiel, on palju tugevaid tegijaid kaasas. Samamoodi jalgrattasõidus Mihkel Räim ja Karl Patrick Lauk. Nii et selles valguses ma loodan, et need alad toovad medaleid päris palju ja kamaluga ja ka korvpall on kõikidelt viimastelt mängudelt ikkagi medaliga ära tulnud."