Mandri Prantsusmaa velotuurist: Vingegaard on paremini valmis kui Pogacar

Prantsusmaa velotuur on täie hooga käima läinud. Ehkki eestlasi seekord kaasa ei tee, jälgib vähemalt Rene Mandri etappe väga tähelepanelikult. Nimelt töötab Mandri spordidirektorina Israel-Premier Tech meeskonnas, mis samuti Touril kaasa sõidab. Tõsi küll, 39-aastane Mandri seekord otseselt Prantsusmaa velotuuril meeskonda ei aita. Endise rattaprofi sõnul on tänavuse Touri marsruut põnevalt koostatud.

"Juba on selgeks saanud, et paar meest on juba välja kukkunud, kes oleks võinud kokkuvõttes tegijate hulgas olla. Juba on üht-teist juhtunud. Päris kokkuvõtte peale mõeldes pole terad sõkaldest eraldunud, küll minnakse kohe Püreneedesse ja seal saab esimeste mägiste etappidega selgeks, kellel Touril kõige parem minek on. Selles mõttes on huvitav tuur tehtud - kui tavaliselt on mägedeni ligi nädal aega sättida, siis sel aastal hakatakse mägedes kokkuvõtte peale kohe algusest peale sõitma. Selge see, et ka siin Baskimaa esimesed etapid olid üsna füüsilised, plahvatusliku tõusuga. Ootame Püreneede kaks esimest etappi ära, siis hakkavad asjad selgemaks saama," rääkis Mandri intervjuus Vikerraadiole.

Kahekordne Touri võitja Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) on aprilli lõpus Liege-Bastogne-Liege'i sõidul murdunud randmega lõppenud kukkumisest taastunud ja tänavuse velotuuri avaetappidel taas oma talenti näidanud. Sloveen on koos tiitlikaitsja Jonas Vingegaardiga (Jumbo-Visma) teist aastat järjest Touri peasoosikuks.

"Pogacari talent on selline, et kui ta enam-vähem vormi lähedale jõuab, siis ta teeb neid liigutusi, mida ta praegu teinud on. Neil oli ka väike kõhklusmoment sees, seepärast anti ka meeskonnakaaslasele Adam Yatesile veidi vabamad käed, ta reklaamiti tegelikult ka välja kui kaasliider. Ei tea, kui palju seal bluffi sees on; võib-olla mängitakse lihtsalt ka vastaste närvidega, et oleks kaks meest, keda peaks tuuril jälgima," arvas Mandri. "Ma liiga vara kaalukaussi Pogacari kasuks ei kallutaks, ka eilne [esmaspäevane] etapp näitas minu arvates UAE tiimi nõrkust. Näha oli, et tiimisiseselt tekkisid neil väikesed lahkhelid, lisaks oli üle viimase tõusu oluliselt rohkem Jumbo kui UAE mehi. Vara öelda: kui esimesed mäed ära on, saame vaadata, mis seisud on ja kuidas jõuvahekorrad on."

"Mina isiklikult ennustan ikkagi, et Jumbo peaks füüsiliselt olema tugevam meeskond kui UAE. Arvan millegipärast ka, et Vingegaard on selleks paremini valmis kui Pogacar. Ma imestan, et nad [UAE] lähevad sama taktikaga peale nagu eelmisel aastal, kui nad lõikasid selle taktikaga näppu. Pogacar lammutas, lammutas, lammutas ning seetõttu, et ta endast esimestel etappidel nii palju andis, ta lihtsalt ühel päeval murdus. Vingegaard läheb palju alalhoidlikuma taktikaga, ta üritab võimalikult palju energiat säästa ja tiim kaitseb teda võimalikult palju. Ma usun, et kolmenädalase velotuuri puhul võiks see olla edu võti. Kipun ise Vingegaardi poole kalduma, kuigi Pogacar on supertalent ja ka kindlasti võimeline võitma," lõpetas Mandri.