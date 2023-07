Philipsen pälvis kaootilises sprindifinišis teise järjestikuse etapivõidu

Teisipäeval võtsid ratturid laugel etapil rahulikumalt, kuid viimased viis kilomeetrit pöördusid ülikiireks sprindifinišiks, kus võidutses teist etappi järjest Jasper Philipsen, kelle tippkiiruseks jäi 67,1 km/h.

Belglane edestas austraallast Caleb Ewanit (Lotto Dstny) poole rattapikkusega, esikolmikusse mahtus veel sakslane Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious). Samad kolm meest olid esikolmikus ka esmaspäeval.

Absolute at the finish of Stage 4



Jasper Philipsen just about holds on to make it back-to-back stage victories at the 2023 Tour de France ✌️#TDF2023 | @AlpecinDCK pic.twitter.com/TzWoEa2ESE