Latvala osaleb Soome rallil Toyota Rally1 autoga

Enda võistluskarjääri jooksul 18 etapivõitu kogunud tiimipealik loovutab Soome ralliks enda positsiooni Toyota juhile Akio Toyodale ning asub koos kaardilugeja Juho Hännineniga Soome teedele.

"See on üsna ebareaalne. Olen viimase 20 aasta jooksul kõiksuguste WRC autodega sõitnud, aga mitte kunagi Rally1 autoga," sõnas Latvala. "Eelmise hooaja lõpus käisin Jaapanis ja rääkisin ülemuse Akio Toyodaga. Ütlesin talle, et mu unistus oleks veel korra Soomes sõita."

"Akio ütles mulle, et ta tuleb Soome rallile. Ma ütlesin, et olgu, ma siis sõidan ja sa oled tiimidirektor. Käepigistus ja tehtud. Ta võtab mu töö selleks etapiks üle ja ma loovutan selle õnnelikult," vahendas ralliportaal DirtFish soomlase sõnu.

Toyota on sel autoralli MM-sarja hooajal hakkama saanud suurepäraste tulemustega. Pilootide arvestuses juhib seitsme etapi järel Kalle Rovanperä 140 punktiga, teisel kohal on Elfyn Evans 99 punktiga ning Sebastien Ogier on 98 punktiga kolmandal tabelireal. Keenia rallil pälvis Toyota lausa nelikvõidu.

Tootjate arvestuses on Toyota kogunud sel hooajal 285 punkti, Hyundai on 237 punktiga teisel kohal ning M-Sport on kogunud 175 silma.

Soome ralli toimub 3.-6. augustil Jyväskyläs, enne seda toimub Rally Estonia (20.-23. juuli).