Janika Lõiv saavutas Euroopa mängudel 13. koha

Viieringilisel võistlusel noppis kuldmedali 21-aastane hollandlanna Puck Pieterse võiduajaga 1:18.26. Hõbedale tuli tunamullune maastikumaratoni maailmameister austerlanna Mona Mitterwallner (+0.26) ning pronksi võitis Tokyo olümpiahõbe šveitslanna Sina Frei (+1.05).

Esiviisikusse mahtusid veel šveitslanna Jolanda Neff (+1.20) ja prantslanna Loana Lecomte (+1.37). Valitsev maailmameister prantslanna Pauline Ferrand Prevot lõpetas 19. kohal (+4.44).

Lõiv kaotas finišis võitjale kolm minutit ja 41 sekundit ning sai 58 naise konkurentsis 13. koha. "Jälle 13. koht, neljandat võistlust järjest. Sõidu algus läks väga hästi, tegin hea stardi, aga kuskil 3. minutil hakkasin trügimise käigus kohti ära andma. Tüdrukud võitlesid väga vihaselt, raske oli mööduda," rääkis Lõiv võistluse järel ERR-ile.

"Sõidu lõpuosa kulges halvasti. Jalad läksid krampi, mistõttu oli viimasel ringil väntamisega raskusi. Ilmselt sellega kaotasin paar kohta. Tulemusega ma tegelikult rahul ei ole. 13. koht on esikümnele lähedal, aga ma tulin ikkagi esikümnesse sõitma," lisas Lõiv.

Mari-Liis Mõttus ja Merili Sirvel kaotasid võitjale ringiga ning lõppkohta kirja ei saanud.

Enne võistlust:

Naiste võistlusel stardib 58 sportlast 20 riigist. Eestlastest tulevad rajale valitsev Eesti meister Janika Lõiv (nr 10), Mari-Liis Mõttus (nr 46) ja Merili Sirvel (nr 53). "See aasta on naiste tase tõesti tugevam ja ühtlasem," lausus Lõiv ERR-ile. "Ma arvan, et kogu töö on tehtud. Mina olen arenenud oma tehniliste oskuste poolest rohkem ja seeläbi sõidan laskumisi palju enesekindlamalt ja kiiremalt."

Pärastlõunal antakse start meeste võistlusele, kus Eestit esindavad Kirill Tarassov (nr 65) ja Josten Vaidem (nr 67). Kokku pääseb rajale 78 meest 27 riigist.

Naised läbivad viis ja mehed kuus 4-kilomeetrist ringi.