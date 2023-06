Janika Lõiv: endiselt jääb puudu võitlemise vihast

Neljapäeval tutvus ta Poolas rajaga, kus pühapäeval selgitatakse Euroopa meister olümpiakrossis. Sellele võistlusele saab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel ka kaasa elada.

Lõiv on teinud sel hooajal juba 22 starti. Ta on võitnud viis võistlust Hispaanias ning jõudnud kolme parema hulka ka Prantsusmaal ja Itaalias peetud sõitudel.

"Hooaja peamise ettevalmistuse tegin nagu alati Hispaanias, aga sel korral olen püüdnud võistelda natukene rohkem kui eelmisel aastal ja ka seoses olümpiapunktide kogumisega käinud väga paljudel erinevatel võistlustel," lausus Lõiv ERR-ile.

Kahel viimasel nädalavahetusel on ta maailma karika sarja etappidel sõitnud olümpiakrossis välja 13. tulemuse nii Šveitsis kui ka Austrias. Nüüd seisab ees EM-start.

"See aasta on naiste tase tõesti tugevam ja ühtlasem," lausus Lõiv. "Ma arvan, et kogu töö on tehtud. Mina olen arenenud oma tehniliste oskuste poolest rohkem ja seeläbi sõidan laskumisi palju enesekindlamalt ja kiiremalt."



Pühapäeval ei õnnestunud tal Austrias kukkumist vältida. Parem käsi ja puus on Lõivu sõnul seetõttu kanged, kuid maastikuratturid on harjunud läbi valu pingutama.

"Hetkel jääb mul endiselt veel puudu sellise võitlemise vihast võib-olla, et esimesel ringil mitte ära anda oma kohti ja võidelda oma positsiooni pärast," on eestlane enesekriitiline. "See on kindlasti koht, mida järgmistel nädalatel meeles pidada ja anda endast kõik just esimesel ringil."