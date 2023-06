Krejcikova jõudis Birminghamis settigi kaotamata finaali

Turniiril esimesena asetatud Krejcikova sai poolfinaalis 6:3, 6:2 jagu hiinlannast Zhu Linist (WTA 39.). Tšehhitar servis poolteist tundi kestnud matši jooksul neli ässa ja tegi kolm topeltviga, Lin ei löönud ühtegi ässa ja tegi ühe topeltvea. Murdepallidest realiseeris Krejcikova 11-st neli ning Lin viiest ühe. Mängitud punktidest võitis Krejcikova 68 ja Lin 51.

Krejcikova on kõik senised neli mängu võitnud kahes setis. Finaalis läheb ta vastamisi teisena asetatud Jelena Ostapenko (WTA 17.) või neljandana asetatud Anastassia Potapovaga (WTA 21.).

Krejcikoval on võimalus ka paarismängus finaali pääseda, selleks peab ta koos ukrainlanna Marta Kostjukiga poolfinaalis alistama Poola - USA paari Magda Linette/Bernarda Pera.

Tournament debut ➡️ finals!



No. 1 seed Krejcikova earns her spot in the finals at Birmingham and will face the winner of Ostapenko vs Potapova. #RothesayClassic | @BKrejcikova pic.twitter.com/YOiJqvRlsf